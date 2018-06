Die Flüchtlingspolitik spaltet die Linkspartei. Wie tief die Gräben zwischen dem Führungsduo Kipping/Riexinger und Fraktionschefin Wagenknecht sind, zeigt sich auch beim Parteitag in Leipzig.

Rund achteinhalb Monate nach der Bundestagswahl könnte der Auftakt des Bundesparteitags der Linken eigentlich entspannt sein: In Umfragen wie dem ARD-DeutschlandTrend steht die Linkspartei seitdem recht stabil zwischen neun und elf Prozent. "Wir verspüren Rückenwind", sagte der Vorsitzende Bernd Riexinger im Vorfeld des dreitägigen Treffens in Leipzig.

Dennoch ist von Entspannung in Leipzig wenig zu spüren - das weiß auch Riexinger. Denn in der Partei tobt seit Monaten eine öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung zwischen dem Führungsduo Riexinger und Katja Kipping auf der einen Seite und Fraktionschefin Sahra Wagenknecht auf der anderen. Es geht unter anderem um den Kurs der Partei in der Flüchtlingspolitik, der soll auf Wunsche der Parteispitze in Leipzig endgültig bestimmt werden.

Streit um Flüchtlingspolitik

Wagenknecht wird von einigen Parteikollegen vorgeworfen, sie wolle in der Migrationspolitik einen "Begrenzungsdiskurs" in die Partei hineintragen. In der Tat warnt sie vor offenen Grenzen für alle und Arbeitsmigration in den Niedriglohnsektor.

Kipping und Riexinger hingegen stellen einen Leitantrag zur Abstimmung, in dem sich die Partei für offene Grenzen ausspricht. Kipping sagte vorab in der "Passauer Neuen Presse", sie hoffe, es werde ein "Schlussstrich" unter die Kontroverse gezogen. Und Wagenknecht? Sie wies darauf hin, dass die Vorlage der Parteispitze keinerlei Festlegungen zur Frage der Arbeitsmigration beinhalte, setzt also weiter darauf, ihre Positionen in der Debatte deutlich zu machen.

Wagenknecht verteidigt Forderung nach linker Bewegung

Wagenknecht verteidigte zudem ihren Vorschlag einer linken Sammlungsbewegung mit Kräften außerhalb der Partei - ein Vorhaben, das von der Parteispitze kritisiert wird. "Wir sind zurzeit Lichtjahre davon entfernt, andere gesellschaftliche Mehrheiten zu haben, um eine soziale Politik durchzusetzen", sagte sie NDR Info. Das müsse aber das Ziel einer Linkspartei sein.

Wagenknecht erwägt die Gründung einer linken Sammlungsbewegung.

Angesichts des Streits wird das Ergebnis bei der anstehenden Wiederwahl des Führungsduos am Samstag mit Spannung erwartet. Kipping und Riexinger führen die Partei seit 2012. Auf die Frage, ob sie die beiden für die richtige Besetzung halte, sagte Wagenknecht der Nachrichtenagentur dpa: "Es gibt, wie es aussieht, keine anderen Kandidaturen. Insoweit ist die Debatte müßig."

Auswahl haben die Delegierten hingegen bei der Wahl eines Bundesgeschäftsführers. Hier tritt der Vize-Parteichef aus Sachsen-Anhalt, Jörg Schindler, gegen den früheren Bundestagsabgeordneten Frank Tempel an.

