Tag der Arbeit Kundgebungen und Proteste

"Wir sind viele. Wir sind eins." Unter diesem Motto wollen die Gewerkschaften am heutigen Tag der Arbeit für mehr soziale Gerechtigkeit demonstrieren. Die Hauptkundgebung findet in Gelsenkirchen statt. In Berlin und Hamburg gehen auch linke Gruppen wieder auf die Straße.

Mit Demonstrationen in mehreren deutschen Städten wollen die Gewerkschaften am Maifeiertag für mehr soziale Gerechtigkeit demonstrieren. Die Kundgebungen und Demonstrationszüge stehen unter dem Motto "Wir sind viele. Wir sind eins".

Die Hauptkundgebung findet in Gelsenkirchen statt. Neben dem Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, will dort auch auch Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles sprechen. "Ob auf dem Arbeitsmarkt, bei der Rente, bei der Krankenversicherung, bei den Löhnen - es geht nicht gerecht zu in Deutschland", heißt es im Aufruf des DGB zum Tag der Arbeit.

Zu einer gerechten Gesellschaft gehörten anständige Löhne, sichere Arbeitsverträge und Absicherung gegen Arbeitslosigkeit. Notwendig sei auch ein gerechtes Steuerkonzept, "das Reiche mehr belastet als Arbeitnehmer und einen handlungsfähigen Staat finanziert".

Kundgebungen der Gewerkschaften

tagesschau24 10:00 Uhr, 01.05.2017, Thomas Kreutzmann, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-284179~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Seit Jahren sinkende Mitgliederzahlen

Der DGB hat allerdings seit Jahren mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Im Bericht aus Berlin äußerte sich der DGB-Vorsitzende dennoch zuversichtlich. "Wir gewinnen jeden Tag bis zu 850 neue Mitglieder", sagte er in der Sendung. "Ich kenne keine gesellschaftliche Großorganisation in diesem Land, die täglich so viel Zuspruch erfährt." Vor gut 25 Jahren hatten die DGB-Gewerkschaften noch fast zwölf Millionen Mitglieder. Inzwischen sind es gut sechs Millionen. Hoffmann kommentierte diese Entwicklung mit den Worten: "Vor dem Hintergrund der Demographie verlieren wir auch Mitglieder."

Auch linke Gruppen demonstrieren

Nicht nur der DGB geht heute auf die Straße: In Berlin sind für den Nachmittag mehrere Demonstrationen linker Gruppen angemeldet. Um 16 Uhr startet die erste der in diesem Jahr zwei "Revolutionären 1. Mai Demonstrationen". 2000 Teilnehmer sind angemeldet, die unter dem Motto "Solidarität & Befreiung international" durch Kreuzberg und Teile Neuköllns laufen wollen. Am Abend startet eine zweite, unangemeldete "Revolutionäre 1. Mai Demonstration". Die Polizei hat jedoch bereits angekündigt, die Demo zu tolerieren.

Auch in Hamburg startet am Abend eine "Revolutionäre 1. Mai"-Demonstration. In den vergangenen Jahren war sie immer wieder in Ausschreitungen und Krawalle gemündet, in diesem Jahr seien die Beamten gut gerüstet, sagte ein Polizeisprecher.

Über dieses Thema berichtete der "Bericht aus Berlin" am 30. April 2017 um 18:37 Uhr.