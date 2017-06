Helmut Kohl Europa geeint, Familie entzweit

Viele sehen in Helmut Kohl den Kanzler des geeinten Europas. Die eigene Familie zu einen, gelang ihm hingegen nicht. Nun blieb Kohls Enkelkindern der Zugang zum Haus des Großvaters verwehrt.

Von Ute Spangenberger, SWR

Die Szenen, die sich in diesen Tagen vor dem Bungalow von Helmut Kohl in Ludwigshafen-Oggersheim abspielen, taugen für das Drehbuch eines Familiendramas. Oder ist es schon eine Tragödie? Die Geschichte der Familie Kohl ist eine Verkettung von Vernachlässigung, Eifersucht, verletzter Eitelkeit und Sprachlosigkeit, die über den Tod des Altkanzlers hinausgeht.

Dutzende Journalisten, Kamerateams und Fotografen haben sich seit dem Tod von Helmut Kohl vor dem Haus versammelt und warten täglich wie gebannt darauf, dass sich die dunkle, schwere Haustür für Sekunden öffnet.

Hausverbot für den Sohn Helmut Kohls (unkommentiert)

22.06.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-301223~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Sohn erfuhr im Radio von Kohls Tod

Freitagabend öffnet sich die Haustür für einen Moment. Heraus kommt Walter Kohl, 53, der ältere der beiden Kohl-Söhne. Er hat Redebedarf. Was er - tief bewegt - in die Mikrofone sagt, offenbart viel über das zerrüttete Verhältnis in der Familie Kohl: "Ich habe es um kurz nach sechs Uhr auf einer Autofahrt im Radio gehört. Und Sie können sich vorstellen, wenn Sie dann auf einer Landstraße sind und im Radio hören, dass Ihr Vater gestorben ist, dass das eine schwierige Situation ist."

Offenbar war der Kanzlersohn aus dem Umfeld seines Vaters nicht über dessen Tod informiert worden. Kohls zweite Frau, Maike Kohl-Richter hatte ihn nicht angerufen, dafür aber Jean Claude Juncker, den Präsident der Europäischen Kommission.

Welche Szenen sich zuvor im Bungalow am Totenbett abgespielt haben, ob Walter Kohl und Maike Kohl-Richter überhaupt miteinander gesprochen haben, darüber ist nichts bekannt. Seit Jahren hatten Helmut Kohl und seine zweite Frau Maike keinen Kontakt mehr zu den beiden Söhnen Walter und Peter aus der ersten Ehe mit Hannelore Kohl.

Witwe redet nicht mit der Presse

Maike Kohl-Richter redet in diesen Tagen nicht mit der Presse. Das übernehmen der Rechtsanwalt der Familie, Stephan Holthoff-Pförtner, sowie der ehemalige Chefredakteur der "Bild"-Zeitung, Kai Diekmann, ein langjähriger Freund Helmut Kohls. Er war im Mai 2008 Trauzeuge bei Kohls zweiter Hochzeit.

Walter und Peter Kohl waren bei der Hochzeit nicht eingeladen. Das Bild, das sie von der zweiten Frau ihres Vaters zeichnen, ist negativ. In einer Talkshow 2013 erzählen sie über das zerrüttete Verhältnis, darüber, wie sich das Ehepaar Kohl-Richter mit den Jahren immer mehr zurückzog. Sie schreiben Bücher, äußern sich kritisch über die - ihrer Meinung nach - zu dominante Rolle von Kohls zweiter Frau.

In ihren Büchern bemühen sich die beiden Söhne, das Ansehen ihrer Mutter in der Öffentlichkeit zu bewahren. Hannelore Kohl hatte sich 2001 in ihrem Haus in Oggersheim das Leben genommen. Sie soll viele Jahre lang an einer Lichtallergie gelitten haben. Wenige Wochen zuvor hatte der jüngere Sohn Peter in der Türkei geheiratet. Hannelore Kohl konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Hochzeit teilnehmen.

Hausverbot für Walter Kohl

Kohls zweite Ehefrau, Maike Kohl-Richter, wurde seit der Heirat immer mehr als die Frau wahrgenommen, die ihren Mann von seinen Freunden und politischen Weggefährten abschirmte, ja sogar isolierte.

Am Mittwoch erreichte der öffentlich ausgetragene Streit der Familie Kohl einen neuen Höhepunkt. Walter Kohl war ein weiteres Mal zum Haus gekommen. Dieses Mal hatte er seine zwei Kinder dabei, die Helmut Kohl, ihren Großvater, seit Jahren nicht gesehen haben. Vergeblich warteten sie auf Einlass.

Walter Kohl erzählte den Reportern anschließend, er habe Hausverbot. Ein vereinbartes Telefonat über den Ablauf der Trauerfeier, sei nicht zustande gekommen. Maike Kohl-Richters Anwalt wiederum wirft Walter Kohl vor, er habe einen Eklat vor dem Haus seines Vaters provozieren wollen.

Ein unwürdiger Streit

Ausgerechnet in der Woche nach dem Tod des Altkanzlers wird der Familienstreit öffentlich ausgetragen, überlagert das historische Bild des Kanzlers der Einheit. Welche Seite für das zerrüttete Familienverhältnis und die aktuelle Eskalation verantwortlich ist - von außen ist das nicht zu beurteilen.

Es ist ein unwürdiger Streit im Angesicht des Todes. Helmut Kohl hatte großen Anteil an der Überwindung der deutschen Teilung und an der Einigung Europas. Die eigene Familie dagegen hinterlässt er zerstritten.