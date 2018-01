Nach neun Stunden haben SPD und Union vorerst aufgegeben. Statt von einer Einigung wird von einem Schlagabtausch zum Streitpunkt Migration und Familiennachzug berichtet. Jetzt muss die Arbeitsgruppe ran.

Bei den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD hat die Spitzenrunde trotz intensiver Beratungen noch keine Fortschritte beim zentralen Konfliktthema Zuwanderung erreicht. Vor allem beim Thema Familiennachzug für Flüchtlinge mit geringem Schutzstatus sei man nicht weitergekommen, hieß es aus Parteikreisen. Nach stundenlanger Debatte vertagten sich die Teilnehmer deshalb. Die Arbeitsgruppe Migration soll nun im Tagesverlauf Lösungsmodelle erarbeiten.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Michael Grosse-Brömer, sagte nach dem Treffen: "Es wird intensiv gearbeitet und auch hart um Lösungen gerungen." Grosse-Brömer betonte allerdings, dass alle drei Parteien den festen Willen hätten, Lösungen zu finden.

Die SPD hofft, der Union bei den Koalitionsverhandlungen trotz anhaltender Differenzen noch Zugeständnisse in zentralen Konfliktfeldern abringen zu können. "Wir wollen da noch was erreichen, wir sind auch zuversichtlich, dass das mit der Union geht, aber einen Durchbruch gibt es in der Tat noch nicht", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF.

Beim Thema Familiennachzug für Flüchtlinge mit geringem Schutzstatus ist man scheinbar nicht weitergekommen.

Unions-Kritik: SPD stellt Einigungen wieder infrage

Am Sonntagnachmittag hatten zunächst die drei Parteichefs Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) die Koalitionsberatungen aufgenommen, die am 4. Februar beendet sein sollen. Später kam in der CDU-Zentrale die Führungsgruppe mit 15 Politikern aus den drei Parteien zusammen, parallel beriet die Arbeitsgruppe Migration/Integration im Konrad-Adenauer-Haus.

Die Union kritisierte nach Angaben von Teilnehmern, dass die SPD bereits getroffene Einigungen bei den Sondierungen in der Arbeitsgruppe Migration/Integration wieder infrage stelle. Der Vorsitzende der SPD-Arbeitsgruppe, Ralf Stegner, habe Vereinbarungen sogar wieder grundsätzlich neu diskutieren wollen, hieß es. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, zu Beginn hatte es einen Schlagabtausch zwischen Stegner und CSU-Unterhändler Andreas Scheuer gegeben. Der CDU-Verhandlungsführer, Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, sei um Schlichtung bemüht gewesen.

Gestritten wurde nach Angaben aus Teilnehmerkreisen etwa um die Frage, ob mehr als die in den Sondierungen festgelegten 1000 Angehörigen pro Monat nach Deutschland kommen dürfen. Die SPD pocht besonders auf eine zusätzliche Härtefallregelung. CDU und CSU wollen aber verhindern, dass mehr Flüchtlinge ihre sogenannte Kernfamilie nachholen können. Dabei handelt es sich um Ehepartner sowie minderjährige Kinder beziehungsweise bei Minderjährigen um deren Eltern.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Malu Dreyer erwartet eine baldige Verständigung mit CDU und CSU. Man sei in dem Punkt in der "Endabstimmungsphase", sagte sie im Deutschlandfunk. "Es gibt den Willen, dass man da heute zu einer Einigung kommt." Ähnlich sieht das auch CDU-Vize Volker Bouffier. "Ich habe den Eindruck, dass alle bemüht sind, zu einem Ergebnis zu kommen", sagte er im Morgenmagazin. "Aber wir haben noch keinen Konsens."

Politiker der CDU, CSU und SPD kamen in der CDU-Zentrale zusammen.

In den Sondierungen hatten Union und SPD vereinbart, dass bis zum 31. Juli eine Neuregelung zu dem Thema erarbeitet werden und bis dahin der Familiennachzug ausgesetzt bleiben soll. Künftig soll demnach der Nachzug von monatlich 1000 Personen aus humanitären Gründen erlaubt sein.

"Wir erwarten Bewegung von der Union"

SPD-Chef Schulz hatte zuvor im Bericht aus Berlin Kompromissbereitschaft der Union beim Familiennachzug und "bei der Bekämpfung der Zwei-Klassen-Medizin und - ganz klar - bei der sachgrundlosen Befristung" gefordert. Er zeigte sich zwar kompromissbereit, erwartet aber "in jedem Fall Bewegung von der Union".

Martin Schulz, SPD-Parteivorsitzender, im Gespräch mit Tina Hassel

Bericht aus Berlin, 28.01.2018







CDU, CSU und SPD haben einen straffen Zeitplan. Bis Ende kommender Woche wollen sie mit den Verhandlungen fertig sein. Erstmals kommt heute auch die wichtige Arbeitsgruppe Gesundheit zusammen.

Auch hier erhofft sich die SPD Nachbesserungen des Sondierungsergebnisses. Die Union signalisierte zwar Entgegenkommen, aber SPD-Forderungen nach einer vollständigen Angleichung der Arzthonorare für gesetzlich und privat Versicherte wies sie zurück. Die Union befürchtet auf diese Weise die Einführung einer Bürgerversicherung durch die Hintertür.

Über dieses Thema berichtete das Erste am 28. Januar 2018 um 18:30 Uhr im "Bericht aus Berlin".