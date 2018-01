GroKo-Verhandlungen Kramp-Karrenbauer sieht kaum Spielraum

Union und SPD setzen ihre GroKo-Verhandlungen heute fort. Strittig ist vor allem der Familiennachzug. CDU-Vize Kramp-Karrenbauer hat Forderungen der SPD nach weitreichenden Nachbesserungen zurückgewiesen.

CDU, CSU und SPD verhandeln heute zunächst in Arbeitsgruppen weiter über eine neue Große Koalition. Am späten Nachmittag kommen dann die Parteivorsitzenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) zusammen, um erste Zwischenergebnisse zu erörtern und den weiteren Fahrplan zu besprechen. Am Abend will die 15 Mitglieder starke Spitzenrunde beraten.

Zuvor hat die stellvertretende CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer den SPD-Forderungen nach grundsätzlichen Nachbesserungen erneut eine Absage erteilt. "Der Spielraum ist sehr begrenzt. Die Grundlage für die Verhandlungen ist das gemeinsame Sondierungspapier", sagte sie der "Bild am Sonntag". "Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD bei Null anfangen will. Denn das hieße, dass man auch Vereinbarungen wie die Grundrente und das Bildungspaket wieder kippen würde."

Kein Nachholbedarf bei Familiennachzug

Insbesondere beim Thema Familiennachzug sieht die saarländische Ministerpräsidentin keinen Nachbesserungsbedarf: "Das vereinbarte Regelwerk ist gut. Ich glaube, dass es genügend Spielraum für Härtefälle bietet."

Allerdings gebe es in der Gesundheitspolitik Probleme, die beseitigt werden müssten. So sei es notwendig, die Wartezeiten für Patienten zu verkürzen - etwa durch veränderte Honorarsätze in Gegenden oder in Gebieten mit Ärztemangel. Die Forderungen der SPD nach einer kompletten Angleichung der Bezahlung der Ärzte für Kassen- und Privatpatienten wies Kramp-Karrenbauer strikt zurück.

Mehr Unterstützung für Schulen gefordert

Die CDU-Politikerin leitet bei den Verhandlungen die Arbeitsgruppe für Bildung und Forschung - zusammen mit Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und dem Parlamentarischen Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Müller.

OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher forderte Union und SPD nun zu deutlich mehr Unterstützung für Schulen auf. "Wir müssen uns mehr anstrengen, auch weil die Herausforderungen etwa wegen der stärkeren Migration größer geworden sind", sagte er. Er betonte, dass eine "enge Kooperation des Bundes, der Länder und der Kommunen wünschenswert" sei. Das sei nicht nur eine Frage des Geldes. "Die Lehrer werden zum Beispiel in den 16 Bundesländern unterschiedlich ausgebildet." Schulen bräuchten deutlich mehr Freiräume für Flexibilität und Kreativität.

Bayerns Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU), ebenfalls Mitglied der Arbeitsgruppe für Bildung und Forschung, machte deutlich, dass an der grundsätzlichen Zuständigkeit der Länder für die Schulen nicht gerüttelt werden solle.

Bis Freitag abgeschlossen?

Insgesamt gibt es bei den Koalitionsgesprächen 17 inhaltliche Arbeitsgruppen sowie eine weitere Gruppe zur Arbeitsweise der Regierung und Fraktionen. Die dortigen Verhandlungen sollen bis zum kommenden Freitag abgeschlossen sein. Auf einer Klausurtagung am Wochenende des 3. und 4. Februar sollten "abschließende Beratungen" stattfinden, hatte der Parlamentsgeschäftsführer der Union, Michael Grosse-Brömer, nach der ersten Runde der Koalitionsverhandlungen gesagt. Sollte doch noch weiterer Verhandlungsbedarf bestehen, stünden als Reserve zwei zusätzliche Tage zur Verfügung.

Michael Grosse-Brömer (CDU) stellte den Zeitplan für die GroKo-Verhandlungen vor.

Regierung steht frühestens im März

Anfang des Monats hatten Union und SPD bei Sondierungen bereits weitreichende Vereinbarungen getroffen, auf denen die Gespräche nun aufbauen. Die Sozialdemokraten pochen dabei auf Nachbesserungen in der Gesundheitspolitik, beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus sowie bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen. Einen entsprechenden Auftrag hatte die SPD-Spitze auf einem Sonderparteitag am vergangenen Sonntag bekommen.

Im Anschluss an die Koalitionsverhandlungen muss die SPD-Basis einem Koalitionsvertrag noch in einer Mitgliederbefragung zustimmen, die bis zu drei Wochen in Anspruch nehmen könnte. Eine Regierungsbildung vor März ist daher unwahrscheinlich.



Über dieses Thema berichteten am 28. Januar 2018 Deutschlandfunk um 10:00 und 11:00 Uhr in den Nachrichten sowie die tagesschau um 11:15 Uhr.