Der Kirchentag ist auf der Zielgeraden - die Organisatoren zogen bereits eine positive Bilanz. Das Treffen habe ein "Zeichen gegen Unsicherheit und Angst" gesetzt. Bundespräsident Steinmeier sprach über Hetze im Internet - und warnte vor "Zersetzung der Demokratie".

Auf dem Evangelischen Kirchentag in Berlin haben erneut Zehntausende Teilnehmer über Glaubensfragen diskutiert.

Am vorletzten Tag der Veranstaltung zogen die Organisatoren bereits eine positive Bilanz. Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au sagte, der Kirchentag habe ein Zeichen gegen Unsicherheit und Angst gesetzt. Zudem seien Brücken zwischen Christen und Muslimen gebaut worden.

"Der Besuch des Groß-Scheichs Ahmad al-Tayyeb war ein hoffnungsvolles Zeichen, ein Erfolg und Fortschritt im christlich-muslimischen Dialog. Religionen können sich in der globalisierten Welt nicht länger aus dem Weg gehen", ergänzte sie.

Glockenläuten und Ruf des Muezzin

"Wir wissen aber zu wenig voneinander, was pauschalen Verdächtigungen und Unterstellungen Vorschub leistet", erklärte die Schweizer Theologieprofessorin Aus der Au. Daher unterstütze der Kirchentag die Idee, "an einem Tag um 12 Uhr europaweit eine Botschaft des Friedens zu senden, durch gleichzeitiges Glockenläuten und den Ruf des Muezzins".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte auf dem Treffen, Häme, Hass und Härte in Online-Kommentaren untergrüben den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Angesichts dessen warnte er vor einer "Zersetzung der Demokratie".

Die etwa auf Facebook von vielen Nutzern gepflegte "Selbstbespiegelung" werde langfristig auch Spuren im Gemeinwesen hinterlassen.

Warnte vor einer "Zersetzung der Demokratie": Bundespräsident Steinmeier.

"Gefühlte Wahrheiten" contra "überprüfte Wahrheiten"

"Gefühlte Wahrheiten" träten zunehmend an die Stelle von "überprüften Wahrheiten". Aber auch in einer digitalisierten Welt könne man nicht auf die Vernunft verzichten. Als Warnsignale nannte der Bundespräsident eine "neue Faszination des Autoritären" und die "Wiederbelebung des Völkischen".

Viele Menschen seien von der Globalisierung überfordert und reagierten darauf mit einer Rückkehr zum Nationalismus. Zwar sei die Suche nach Identität nicht verwerflich. Wenn aber die Antwort darauf Abschottung sei, werde es gefährlich.

Der Blick des Kirchentags richtet sich langsam nach Wittenberg. Am Abend wollen sich Tausende Besucher auf den Elbwiesen zu einer Nacht der Lichter versammeln. Vor dem großen Abschlussgottesdienst am Sonntag sollen Gebete und Musik auf das Ende des Glaubensfestes einstimmen, Tausende Kerzen sollen die Wiese in ein Lichtermeer verwandeln.