Wenn ein EU-Ausländer in Deutschland arbeitet, gleichzeitig aber auch Kinder im Ausland hat, hat er Anspruch auf Kindergeld. SPD-Chef Gabriel befürchtet Sozialmissbrauch und fordert eine Leistungskürzung. Dafür erntet er weiterhin Lob und Kritik.

Die Diskussion um eine Forderung von SPD-Chef Sigmar Gabriel reißt nicht ab. Gabriel hatte vorgeschlagen, Kindergeld für EU-Ausländer, deren Kinder nicht in Deutschland leben, zu kürzen.

Lob für Gabriels Pläne

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund begrüßt die Forderung des Bundeswirtschaftsministers. "Beim Kindergeld gibt es in Europa enorme Unterschiede, zum Teil von weit mehr als 100 Euro im Monat", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg der "Passauer Neuen Presse". Er halte es für richtig, in solchen Fällen das Kindergeld nur in der Höhe zu zahlen, die dort üblich sei, wo das Kind lebt.

Unterstützung für seinen Vorschlag erfuhr Gabriel auch aus den Reihen der CSU. "Herr Gabriel hat sich mit seinem Vorschlag unsere Forderung zu eigen gemacht", sagte die Vorsitzende der CSU-Bundestagsgruppe, Gerda Hasselfeldt, dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag". "Denn Fehlanreize und Missbrauch müssen verhindert werden."

Gabriel fordert Leistungskürzung bei Kindergeld für EU-Ausländer

tagesschau 14:00 Uhr, 19.12.2016, Tom Schneider, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-241819~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Kritik vom linken Flügel

Dagegen üben die Jusos - die Jugendorganisation der SPD - scharfe Kritik an ihrem Parteichef. "Von einer Einwanderung in Sozialsysteme zu sprechen, ist populistisch", sagte Juso-Chefin Johanna Uekermann dem Berliner "Tagesspiegel". Die Welt werde nicht gerechter, wenn einigen Familien ein paar hundert Euro weggenommen würden. Wenn Gabriel über Gerechtigkeit sprechen wolle, dann "doch bitte lieber darüber, wie höchste Einkommen endlich fair besteuert werden können und wie Steuerflucht verhindert werden kann".

Die Grünen warfen Gabriel Stimmungsmache gegen Zuwanderer vor. Wer wie einst die CSU mit ihrer Kampagne "Wer betrügt, fliegt" ganze Gruppen unter den Generalverdacht des Sozialmissbrauchs stelle, wolle "ausschließlich Ressentiments schüren", sagte die Parteivorsitzende Simone Peter dem "Tagesspiegel am Sonntag". "Wir brauchen uns über Zulauf zur AfD nicht zu wundern, wenn sich die politische Auseinandersetzung auf diesem Niveau einpendelt."

Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Sabine Zimmermann, nannte es darüber hinaus "unanständig", das Problem fehlender Sozialstandards "auf dem Rücken der Kinder zu lösen".

Zahl der Fälle deutlich angestiegen

Im November gab es laut Bundesfinanzministerium knapp 190.000 Fälle, bei denen Deutschland für im EU-Ausland lebende Kinder Kindergeld zahlte. Eine Sprecherin des Ministeriums wies aber darauf hin, dass das Kindergeld, das im Ausland bezahlt werde, angerechnet würde - dass also nur der Differenzbetrag zur Höhe des deutschen Kindergeldes gezahlt werde.

Nach Informationen der "Bild"-Zeitung ist die Zahl der deutschen Kindergeldzahlungen für im EU-Ausland lebende Kinder im vergangenen Jahr deutlich angestiegen - um Plus 54 Prozent binnen elf Monaten. Das meldet das Blatt unter Berufung auf die Bundesagentur für Arbeit.

Hintergrund der Debatte

Gabriel hatte am Wochenende beklagt, dass es in manchen Großstädten ganze Straßenzüge mit "Schrottimmobilien" gebe, in denen Migranten nur wohnten, weil sie für ihre im Ausland lebenden Kinder Kindergeld auf deutschem Niveau bezögen, sagte Gabriel den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe.

"Wenn ein Kind nicht bei uns lebt, sondern in seinem Heimatland, dann sollte auch das Kindergeld auf dem Niveau des Heimatlandes ausgezahlt werden", forderte Gabriel. Freizügigkeit dürfe nicht missbraucht werden, um in Sozialsysteme einzuwandern.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 19. Dezember 2016 um 14:00 Uhr.