Der Katholikentag hat begonnen. Bei der Eröffnung in Münster standen Appelle für Frieden und Toleranz im Vordergrund. Bundespräsident Steinmeier kritisierte den Ausstieg des USA aus dem Iran-Abkommen.

In Münster ist am Abend der der 101. Deutsche Katholikentag eröffnet worden. Im Mittelpunkt stand dabei ein Appell für mehr Frieden und Toleranz in der Welt. Das Veranstaltungsmotto "Suche Frieden" sei aktueller denn je, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor mehr als 10.000 Besuchern bei der Eröffnungsfeier. Ein langfristiger Friede beispielsweise im Mittleren Osten sei mit dem Rückzug der USA aus dem Iran-Atomabkommen "nicht wahrscheinlicher" geworden. Steinmeier bezeichnete die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump als "schweren Rückschlag" für die Friedensdiplomatie.

Auch der Bischof des gastgebenden Bistums Münster, Felix Genn, kritisierte die Aufkündigung des Atomabkommens als "verheerendes Signal". Damit setze der US-Präsident seine unberechenbare Politik fort. Christen dürften an den weltweiten Kriegs- und Konfliktsituationen jedoch nicht verzweifeln, sondern müssten die Friedensbewegung wieder sichtbarer und präsenter machen, sagte Genn.

Steinmeier fordert mehr Ökumene

"Suche Frieden" lautet das Motto des diesjährigen Katholikentags.

Steinmeier rief die Katholiken und Protestanten zu weiterem Bemühen um die Ökumene auf: "Lassen Sie uns Wege suchen, den gemeinsamen christlichen Glauben auch durch gemeinsame Teilnahme an Abendmahl und Kommunion zum Ausdruck zu bringen." Zuletzt hatte die Frage, ob protestantische Ehepartner zur Kommunion zugelassen werden sollen, innerhalb der katholischen Kirche für Kontroversen gesorgt.

Papst Franziskus erklärte in einem Grußwort aus Rom, es gebe derzeit kein wichtigeres Thema in der öffentlichen Debatte über Religion als das Problem von Fanatismus und Gewaltbereitschaft. "Wir können beobachten, dass im familiären Bereich, an Arbeitsplätzen, in Vereinigungen, in Stadtteilen, Regionen und Nationen sowie überall dort, wo der Mensch als solcher nicht als eine Gabe Gottes angenommen wird, Unfriede, Missgunst und Hass zutage treten", erklärte das Kirchenoberhaupt.

Zum Auftakt des Katholikentages in Münster forderten die Veranstalter mehr soziale Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Der Katholikentag wolle zudem ein Zeichen gegen Populismus und Fremdenfeindlichkeit setzen, sagte der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK), Thomas Sternberg.