Nach Morddrohungen Kaddor quittiert vorerst Schuldienst

Autorin und Religionspädagogin Lamya Kaddor hat sich vom Schuldienst beurlauben lassen, weil sie sich nicht mehr sicher fühlt. Nachdem ihr Buch über Einwanderung erschienen war, habe sie Morddrohungen erhalten, sagt Kaddor.

Die Islamwissenschaftlerin, Autorin und Religionspädagogin Lamya Kaddor hat sich nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen vom Schuldienst beurlauben lassen. Vor zwei Wochen ist ihr Buch über die Integration von Flüchtlingen erschienen. Seitdem habe sie Morddrohungen erhalten und so viele Hassbriefe wie noch nie, sagte sie dem Deutschlandfunk.

Bereits seit vier oder fünf Jahren bekomme sie diese Art von Briefen, so Kaddor im Deutschlandfunk-Interview. "Geballt und Massiv ist das ungefähr seit einer Woche geworden, seitdem das Buch erschienen ist." Seitdem gebe es bei bestimmten Menschen scheinbar kein Halten mehr. Sie spricht von Menschen, die rechten Kreisen zuzuordnen seien.

"Drohungen von Rechten werden heruntergespielt"

Kaddor, die an einer Hauptschule in Dinslaken Islamkunde unterrichtet, kritisierte außerdem die Sicherheitsbehörden. Drohungen von Rechten würden oft mit dem Verweis auf Meinungsfreiheit heruntergespielt, sagte sie. Auf ihrer Facebook-Seite erklärte Kaddor: "Ich musste mich aus Sicherheitserwägungen vom Schuldienst beurlauben lassen, da das, was da gerade gegen meine Person lanciert wird, nicht mehr berechenbar ist." Und das nur, weil sie es gewagt habe, einen Blick in Sachen Integration auf die Mehrheitsbevölkerung zu richten.

Sie wolle sich aber nicht aus der Diskussion herausziehen und "auch nicht die Klappe halten", schreibt Kaddor auf Facebook weiter: "Aber es ist an der Zeit, gegen diese Stimmung im Land den Mund aufzumachen. Und auch die geistigen Brandstifter unter unseren 'Intellektuellen' in die Verantwortung für solche Entwicklungen zu nehmen!"

In ihrem Buch ruft Kaddor die gesellschaftliche Mitte dazu auf, mit "überzeugten Radikalen" nicht zu mehr diskutieren. Sie ist Mitbegründerin des Liberal-Islamischen Bunds. Kaddor ist in Deutschland geboren und hat syrische Wurzeln.