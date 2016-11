Die Bundeswehr bleibt weiterhin mit bis zu 980 Soldaten in Afghanistan. Das hat das Kabinett am Vormittag beschlossen. Außerdem wird der Unterhalt für Alleinerziehende verbessert. Und die Ausbildung von Fahrlehrern soll reformiert werden.

Die Bundesregierung hat den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan verlängert. Deutschland soll dort mindestens bis Ende 2017 vertreten sein - vorgesehen ist der Einsatz von bis zu 980 Soldaten. Die meisten von ihnen sind in Masar-i-Sharif stationiert, etwa 150 leisten ihren Einsatz in der Hauptstadt Kabul.

Ziel des Mandats ist, die afghanische Armee und Polizei auszubilden und zu beraten. Die Bundesregierung unterstützt Afghanistan auch mit ziviler Aufbauhilfe in Höhe von bis zu 1,7 Milliarden Euro bis 2020.

Unterstützung für Alleinerziehende

Weiteres Kabinettsthema war der Unterhalt für Kinder von Alleinerziehenden. Der Staat springt mit einem sogenannten Unterhaltsvorschuss ein, wenn der Ex-Partner nicht zahlt. Dieses Geld soll es künftig bis zum 18. Lebensjahr des Kindes geben. Auch die Dauer der Zahlung soll ausgeweitet werden. Bislang war sie auf sechs Jahre begrenzt. Nach Angaben von Familienministerin Manuela Schwesig könnten mindestens 260.000 Kinder von der neuen Regelung profitieren. Sie tritt ab 1. Januar 2017 in Kraft.

Reform der Fahrlehrerausbildung

Im Kabinett wurde ebenfalls über die Ausbildung von Fahrlehrern gesprochen. Die soll reformiert werden. So sollen Fahrschulen Fahranfänger künftig bisher auf neue Auto-Technologien vorbereiten. Vorgesehen ist, dass die Ausbildung für PKW-Fahrlehrer von zwei auf zwölf Monate verlängert wird. Lehrer, die auch Theorieunterricht geben, sollen künftig alle zwei Jahre an Fortbildungen teilnehmen.

