CDU und FDP haben sich ein Ultimatum gesetzt: Sonntag um 18 Uhr soll Schluss sein mit den Jamaika-Sondierungen. Bis dahin sollen Kompromisse bei den Themen Landwirtschaft, Verkehr, Klima und Migration gefunden sein. Bundespräsident Steinmeier mahnte, Neuwahlen zu vermeiden.

Union und FDP schließen eine erneute Verlängerung der Jamaika-Sondierungen über das Wochenende hinaus aus. "Wir alle sind der Überzeugung, dass am Sonntag jetzt eine Entscheidung fallen muss. Es war jetzt genügend Zeit zum Sondieren", sagte Unionsfraktionschef Volker Kauder in Berlin. "Die Menschen in unserem Land erwarten jetzt auch, dass es mal vorwärts geht", fügte er hinzu. Kauder gab sich "nach wie vor optimistisch".

Auch FDP-Chef Christian Lindner pochte wie schon zuvor sein Parteivize Wolfgang Kubicki auf ein Ende der Sondierungen am frühen Sonntagabend. "Sonntagabend 18 Uhr ist es vorbei", sagte Lindner. "Das ist dann irgendwann auch mal an ein Ende gekommen, dann muss entschieden werden", fügte er hinzu. Die Jamaika-Verhandlungen waren nach einem Misserfolg in der Nacht zu Freitag in die Verlängerung gegangen.

Jamaika-Sondierungen werden fortgesetzt

Weichenstellungen erwartet

Schon für heute werden entscheidende Weichenstellungen erwartet: "Man kann heute Abend eine bessere Einschätzung abgeben, ob es funktioniert", sagte CSU-Chef Horst Seehofer. Bis dahin soll über Klima, Migration, Wirtschaft und Verkehr, dann über Landwirtschaft und Verbraucherschutz gesprochen werden. Am Sonntag soll es dann unter anderem noch einmal um die Finanzen gehen.

Als größte Hindernisse für eine mögliche Koalition gelten die Klima- und Flüchtlingspolitik. In den Verhandlungen pochen die Grünen auf den Ausstieg aus der Kohleverstromung, weil ihrer Ansicht nach nur auf diesem Wege eine massive Verringerung des Treibhausgases Kohlendioxid erreichbar ist. Kern des Streits ist der Umfang der angestrebten Emissionsreduzierung. Bislang bewerten Union und FDP die Grünen-Forderungen als überzogen. Die Grünen appellierten deshalb an die Kompromissbereitschaft der Beteiligten . "Alle müssen die Bereitschaften haben, dass es ein gutes Ergebnis gibt", sagte Parteichef Cem Özdemir.

Streitpunkt Migration

Zweiter Knackpunkt ist die Flüchtlingspolitik, die heute ebenfalls in der Chefrunde beraten wird. Hier konzentriert sich die Debatte auf den Familiennachzug für Bürgerkriegs-Flüchtlinge, den die Grünen fordern, vor allem die CSU jedoch entschieden ablehnt. Unions-Fraktionschef Volker Kauder beharrte erneut auf dem Kompromiss zwischen CDU und CSU zur Migrationspolitik, in dem zwar der Begriff "Obergrenze" nicht auftaucht, aber von einem "Richtwert" von 200.000 Menschen die Rede ist.

FDP-Chef Christian Lindner warnte jedoch, die Debatten nur auf diese beiden Themen zu konzentrieren. Für seine Partei sei auch die Bildung einer der entscheidenden Bereiche. "Die Frage nach einer neuen, modernen, zeitgemäßen Bildungspolitik - dieses Thema ist bislang eher am Rande behandelt worden", kritisierte Lindner. Er pochte insbesondere auf die von der FDP schon lange geforderte Abschaffung des Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern, was von der Union und insbesondere von der CSU vehement abgelehnt wird.

Tina Hassel, ARD Berlin, zur Verlängerung der Sondierungsgespräche

Und auch in den weiteren Themenfeldern ist Streit in Sicht: Mit Blick auf die Verkehrspolitik machte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den Grünen erneut schwere Vorwürfe. "Das wird es ganz schwierig machen, wenn man in einer Schlussrunde nochmal schon abgeräumte Forderungen wieder auf den Tisch legt", kritisierte Dobrindt.

Steinmeier: "Neuwahlen vermeiden"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die Jamaika-Parteien ermahnt, ihre Verantwortung ernst zu nehmen und Neuwahlen zu vermeiden. "Es besteht kein Anlass zu panischen Neuwahldebatten", sagte Steinmeier der "Welt am Sonntag". Er erwarte aber, "dass sich alle Seiten ihrer Verantwortung bewusst sind. Und mit dieser Verantwortung umzugehen heißt auch, den Auftrag nicht an die Wähler zurückzugeben".

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 17. November 2017 um 17:00 Uhr.

