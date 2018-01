Es gibt jetzt eine Einigung zum Familiennachzug, doch der reicht SPD-Vize Stegner nicht. In den tagesthemen schimpfte er besonders über die "blindwütige" CSU, mit der nicht mehr drin gewesen sei.

Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus dürfen von August an ihre Angehörigen wieder nach Deutschland holen - in begrenztem Umfang. Auf diesen Kompromiss haben sich Vertreter von CDU, CSU und SPD bei ihren Verhandlungen über eine Große Koalition verständigt und damit einen zentralen Streitpunkt aus dem Weg geräumt.

Der Kompromiss ist in der SPD umstritten: "Die SPD hat sich mit einer guten Einigung beim Familiennachzug durchgesetzt", schrieb Parteichef Martin Schulz. Er sprach von einer "deutlich weitergehenden Härtefallregelung", wie es der Parteitag verlangt habe.

Deutlich zurückhaltender reagiert etwa der zum linken Parteiflügel zugerechnete SPD-Vize Ralf Stegner. In den tagesthemen spricht er von einem "bescheidenen Erfolg" der SPD. Natürlich habe er sich beim Thema Familienzusammenführung mehr gewünscht. Aber immerhin: "Wir hatten in den letzten zwei Jahren überhaupt keinen Familiennachzug. Das wird durch die SPD geändert." Zudem gehe er davon aus, dass in Härtefallentscheidungen künftig weniger restriktiv entschieden werde, schließlich gehe es um das Wohl von Kindern.

An den potenziellen Koalitionspartnern ließ Stegner in dieser Frage kein gutes Haar: Die CDU "wollte ohnehin nichts", und die CSU habe "blindwütig" gegen die Zusammenführung von Familien gekämpft. Dass die CSU nun auch noch stolz darauf sei, dass es eine Begrenzung von 100 Menschen pro Monat geben werde, sei schlimm. Da es im Bundestag nur Mehrheiten für eine schlechtere Lösung geben werde, habe die SPD versucht, "für die Menschen herauszuholen, was möglich ist."

"Eine Lebensabschnittspartnerschaft"

Auf die Frage, ob eine Regierung unter diesen Bedingungen funktionieren könnte, sagte Stegner: "Wir wollen nicht heiraten. Das ist eine Lebensabschnittspartnerschaft, maximal, wenn es dazu kommt, die dann hoffentlich bald auch wieder enden wird."

Mit der Einigung haben die Fraktionen von CDU/CSU und SPD die Voraussetzung geschaffen, dass der Bundestag am Donnerstag mit den Stimmen beider Fraktionen die Aussetzung des Familiennachzugs befristet bis zum 31. Juli verlängern kann. Die Einschränkung gilt aber nur für Flüchtlinge, denen ein einjähriges Bleiberecht in Deutschland zugesprochen wurde. Anerkannte Flüchtlinge sind nicht betroffen.

