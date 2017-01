Holocaust-Gedenktag Bereicherung oder Ritual?

Das Holocaust-Gedenken ist die Erinnerung an etwa sechs Millionen Menschen, die während der NS-Zeit ermordet wurden. Doch ist 27. Januar ein Tag, der unsere Gedenkkultur bereichert oder ist er nur noch ein Ritual?

Von Thomas Kreutzmann, ARD-Hauptstadtstudio

Vor 21 Jahren, am 19. Januar 1996, fand der damalige Bundestagspräsident Roman Herzog bei einer Ansprache in Bonn eindringliche Worte zum Holocaust:

"Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Auschwitz steht symbolhaft für millionenfachen Mord - vor allem an Juden, aber auch an anderen Volksgruppen. (...) Die Bilder von Leichenbergen, von ermordeten Kindern, Frauen und Männern, von ausgemergelten Körpern sind so eindringlich, dass sie sich nicht nur den Überlebenden und den Befreiern unauslöschlich eingemeißelt haben, sondern auch denjenigen, die heute deren Schilderungen nachlesen oder Bilddokumente betrachten."