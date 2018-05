Nach Netanyahu-Karikatur "SZ" trennt sich von Karikaturist

Die "Süddeutsche Zeitung" hat Konsequenzen aus der Antisemitismus-Kritik um eine Karikatur gezogen: Sie beendete ihre jahrzentelange Zusammenarbeit mit dem Zeichner Dieter Hanitzsch.

Nach Kritik an einer als antisemitisch kritisierten Karikatur wurde "die jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen der 'Süddeutschen Zeitung' und mir gestern gelöst". Das teilte der Künstler Dieter Hanitzsch selbst heute auf seiner Facebook-Seite mit.

"SZ" entschuldigte sich öffentlich

Die Zeichnung des Karikaturisten zeigt den israelischen Premierminister Benjamin Netanyahu in Gestalt der Gewinnerin des Eurovision Song Contest, Netta. Er hält eine Rakete mit Davidstern in die Höhe - in den Mund gelegt ist ihm der traditionelle jüdische Ausspruch "Nächstes Jahr in Jerusalem". Netanyahu ist mit großen abstehenden Ohren dargestellt, was als antisemitisches Stereotyp gilt.

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte sich nach massiver Kritik an dieser Darstellung bereits öffentlich entschuldigt. Hanitzsch wollte sich nach einem Bericht der "Jüdischen Allgemeinen Zeitung" dagegen nicht entschuldigen.

Presserat entscheidet über den Fall

Inzwischen ist der Deutsche Presserat mit dem Fall befasst und wird ein Prüfverfahren einleiten. Wie eine Sprecherin dem epd sagte, gingen bislang sechs Beschwerden beim Presserat ein. Der Beschwerdeausschuss des Presserats entscheidet am 12. Juni über den Fall.

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, sieht "Assoziationen an die unerträglichen Zeichnungen der nationalsozialistischen Propaganda geweckt". Auch wenn Karikaturen ironisieren und provozieren sollten, sei hier eine rote Linie überschritten worden, sagte Klein der "Bild"-Zeitung.