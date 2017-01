Noch ist unklar, wie das Feuer an den Landungsbrücken ausbrach.

Das Feuer an den Hamburger Landungsbrücken, bei dem in der Nacht zum Dienstag zwei Obdachlose verletzt worden sind, ist offenbar absichtlich gelegt worden. Die Polizei teilte am Nachmittag mit, dass ein bislang unbekannter Mann die Schlafstätte der beiden 32 und 43 Jahre alten Männer angezündet habe. Die Mordkommission ermittelt.

Müllhaufen angezündet

Nach Angaben der Hamburger Feuerwehr wurden die Rettungskräfte um 2.38 Uhr von Passanten zu dem Parkdeck Höhe Brücke C gerufen. Dort fanden sie nach eigenen Angaben einen etwa drei Quadratmeter großen, brennenden Müllhaufen vor. Das Feuer sei gelöscht und die beiden Obdachlosen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Inzwischen konnten sie die Klinik wieder verlassen.

Polizei sucht Zeugen

Der mutmaßliche Brandstifter soll bis 30 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 040 / 4286-56789 zu melden.

