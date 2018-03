APT 28 - alte Bekannte

Die mutmaßlichen Angreifer sind als "APT 28" bekannt, aber auch unter den Bezeichnungen "Fancy Bear" oder "Sophacy Group". Sie sind für die deutschen Sicherheitsbehörden alte Bekannte. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, das für die Spionageabwehr zuständig ist, warnt seit Monaten immer wieder vor APT 28 und ihrer Schwester APT 29. In beiden Fällen werden russische Hackergruppen hinter den Angriffskampagnen vermutet. Beweise dafür gibt es aber nicht.



In westlichen Nachrichtendiensten glaubt man zu wissen, dass sie im Auftrag staatlicher russischer Stellen operieren. So wird APT 28 für zahlreiche Cyberangriffe auf westliche Ziele verantwortlich gemacht, darunter auf die NATO, auf Außen- und Verteidigungsministerien in westlichen Ländern, aber auch auf staatliche Stellen in den Kaukasus-Republiken oder auf russische Oppositionelle.



Die US-Geheimdienste machen APT 28 zudem für den Hack auf die Demokratische Partei im Präsidentschaftswahlkampf verantwortlich. In Deutschland wird APT 28 zudem der Hackerangriff auf das Netz des Bundestages im Jahr 2015 zugeschrieben.

