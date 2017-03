Sprengstoff-Spürhunde und massive Polizeipräsenz: Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen hat in Dresden der Prozess gegen acht mutmaßliche Rechtsterroristen der "Gruppe Freital" begonnen. Vorwürfe sind unter anderem versuchter Mord und Körperverletzung.

Mit 20 Minuten Verspätung hat am Vormittag in Dresden der Prozess gegen acht mutmaßliche Rechtsterroristen der "Gruppe Freital" begonnen. Auf Sprengstoff spezialisierte Spürhunde hatten zuvor bei der Überprüfung des Gebäudes unabhängig voneinander angeschlagen. Spezialisten gaben nach einer Untersuchung Entwarnung. Offenbar hatten die Tiere auf ein Gummipflegemittel im Toilettenbereich reagiert, so ein Sprecher der Polizei.

Angeklagt sind sieben Männer und einer Frau im Alter zwischen 19 und 39 Jahren. Ihnen wird die Bildung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Mit fünf Anschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte und politisch Andersdenkende in Freital und Dresden hätten sie 2015 ein Klima der Angst erzeugen wollen, so der Generalbundesanwalt in der Anklageschrift. Unter anderem werden den Angeklagten auch versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und die Herbeiführung von Sprengstoffexplosionen vorgeworfen. Bei den Anschlägen waren zwei Menschen verletzt worden.

Wegen der Bildung einer terroristischen Vereinigung drohen den Angeklagten ein bis zehn Jahre Freiheitsstrafe. Versuchter Mord kann mit bis zu 15 Jahren bestraft werden.

Eigens umgerüstetes Gebäude für den Prozess

Nach Prozessbeginn wurde mit dem Verlesen der Anklageschrift begonnen. Mehrere Befangenheitsanträge wurden zu Beginn zurückgewiesen. Der Prozess findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen in einer künftigen zentralen Flüchtlingsunterkunft statt, die für 5,5 Millionen Euro umgebaut worden war. Das Gericht selbst verfügt über keine Räume, die für den Terrorprozess geeignet gewesen wären.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 07. März 2017 um 12:00 Uhr.