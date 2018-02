Vor dem Treffen der Bundeskanzlerin mit dem türkischen Ministerpräsidenten erwarten Linkspartei und Grüne deutliche Worte von Merkel. Auch fordern sie eine bedingungslose Freilassung von Deniz Yücel.

Führende Oppositionspolitiker haben vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim einen harten Kurs gegenüber der Türkei angemahnt.

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht forderte einen sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte an den NATO-Partner und ein Einfrieren der EU-Beitrittsverhandlungen. "Wer mit einer islamistischen Diktatur weiter über einen EU-Beitritt verhandelt, tritt die europäische Idee mit Füßen", sagte Wagenknecht. Merkel müsse bei ihrem Treffen mit Yildirim "endlich ihre Samthandschuhe ausziehen".

Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht forderte einen sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte an den NATO-Partner und ein Einfrieren der EU-Beitrittsverhandlungen.

Linke und Grüne fordern Freilassung von Yücel

Der Grünen-Abgeordnete Cem Özdemir forderte Merkel auf, die türkische Intervention in Nordsyrien gegen die kurdische YPG-Miliz zu thematisieren. "Wir dürfen nicht die Augen verschließen, wenn ein NATO-Partner Zivilisten bombardiert, Tausende Menschen in die Flucht treibt und einem anderen NATO-Partner droht", sagte der frühere Parteichef.

Beide Politiker forderten zudem die bedingungslose Freilassung des "Welt"-Journalisten Deniz Yücel, der seit einem Jahr in der Türkei inhaftiert ist. Die Freilassung dürfe nicht durch einen "schmutzigen Deal" über die Zusage von Rüstungslieferungen erkauft werden, betonten Özdemir und Wagenknecht.

Der Grünen-Abgeordnete Cem Özdemir forderte Merkel auf, die türkische Intervention in Nordsyrien gegen die kurdische YPG-Miliz zu thematisieren.

Özdemir warnt vor "dubiosen Tauschgeschäften"

"Alles andere als eine Freilassung ohne Wenn und Aber wäre auch eine Ohrfeige an Deniz Yücel, der ja ausdrücklich nicht Gegenstand dubioser Tauschgeschäfte sein möchte", sagte Özdemir. Wagenknecht nannte es "unerträglich, dass Deniz Yücel seit einem Jahr in Geiselhaft sitzt und die millionenschweren europäischen Finanz- und Kredithilfen für die Türkei trotzdem weiter laufen".

Yildirim hatte kurz vor seinem Deutschlandbesuch den tagesthemen gesagt, dass er auf eine baldige Freilassung Yücels hoffe. Der 44-jährige Deutschtürke war am Mittwoch ein Jahr ohne Anklage wegen Terrorvorwürfen in der Türkei im Gefängnis. Sein Fall ist der größte Streitpunkt zwischen den Regierungen in Berlin und Ankara.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 15. Februar 2018 um 05:25 Uhr.