Laut SPD-Vize Stegner haben sich Union und Sozialdemokraten auf die Einführung eines Zuwanderungsgesetzes für Fachkräfte geeinigt. Am Wochenende könnten die Groko-Verhandlungen abgeschlossen werden.

Union und SPD haben in ihren Koalitionsverhandlungen offenbar eine Einigung im Bereich Migration erzielt, die auch ein Zuwanderungsgesetz umfasst. Die Arbeitsgruppe Migration habe sich verständigt, und somit habe es auch eine Einigung in der großen Verhandlungsrunde gegeben, sagte der SPD-Unterhändler Ralf Stegner nach den Beratungen gestern in Berlin.

Stegner begrüßte die Einigung auf ein Zuwanderungsgesetz für Fachkräfte. "Da haben wir uns auf die Eckpunkte verständigt, das wird es also in der nächsten Legislaturperiode geben", sagte Stegner. "Da sind unsere Vorstellungen vollständig erfüllt." Wie ein solches Gesetz aussehen wird, sagte er nicht.

Anfang Januar hatte es noch erhebliche Differenzen zwischen Union und SPD über ein Zuwanderungsgesetz zur Steuerung der Arbeitsmigration nach Deutschland gegeben. Die SPD strebte ein Punktemodell nach kanadischem Vorbild an. Die Union lehnte ein solches Modell ab. Sie plädierte für eine "Fachkräfte-Zuwanderungsgesetz", in dem bestehende Regelungen zusammengefasst und wenn nötig effizienter gestaltet werden.

Die SPD-Politiker Ralf Stegner, Andrea Nahles und Martin Schulz, von links, in den Koalitionsverhandlungen. "Das wird es also in der nächsten Legislaturperiode geben", sagte Stegner über das Zuwanderungsgesetz.

Streit über Flüchtlingspolitik schwelt weiter

In der Flüchtlingspolitik bleibt es Stegner zufolge bei der Einigung aus den Sondierungsgesprächen, dass die humanitäre Zuwanderung pro Jahr im Bereich von 180.000 bis 220.000 jährlich liegen soll. Es sei noch einmal um die Formulierung gegangen, sagte Stegner. Diese Zahlen seien eine Beschreibung der Erwartungen, keine Obergrenze.

Nach den Sondierungen habe es aber eine "Öffentlichkeitsarbeit" gegeben nach dem Motto: "Die SPD hat eine Obergrenze akzeptiert", kritisierte Stegner. "Das haben wir nicht." Angesprochen auf die Äußerungen Stegners sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer nach den Beratungen: "Wir sind sehr zufrieden." Ohne weiter auf Stegners Äußerungen einzugehen sagte er vieldeutig: "Dann wissen sie, was das bedeutet."

Reif für den Koalitionsvertrag

Einigung erzielten die Verhandlungsteilnehmer unter anderem auf die Erhöhung des Kindergeldes um 25 Euro pro Kind und Monat sowie beim Thema Bildung. Die Parteien wollen das Grundgesetz ändern, damit der Bund sich stärker am Ausbau von Ganztagsschulen in den Kommunen beteiligen kann. Darüber hinaus wollen die Parteien mehrere Milliarden Euro in ein Bildungs-, Digital- und Forschungspaket investieren.

Abgeschlossen und damit reif für den Koalitionsvertrag sind unter anderem auch die Bereiche Umwelt, Innenpolitik oder Rente. Allerdings steht bei den zum Teil milliardenteuren Versprechungen, die Union und SPD machen, noch die Zustimmung der Finanzpolitiker aus. Und die ist längst noch nicht für alle Projekte sicher. Denn den Rahmen von 46 Milliarden Euro, der dieser Großen Koalition zusätzlich zur Verfügung steht, wollen Union und SPD eigentlich nicht sprengen.

Die Vorsitzenden der CDU und CSU, Angela Merkel und Horst Seehofer. Nun beginnt der Endspurt der Verhandlungen über eine neue Große Koalition.

"Entscheidende Tage"

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte, trotz Fortschritte stünden die "entscheidenden Tage" noch bevor. "Wir sind große Schritte vorangekommen", so Klingbeil nach den Beratungen. "Wir haben allerdings auch gesehen, es gibt Themen, bei denen wir auseinander liegen", sagte er.

Kanzleramtschef und Finanzminister Peter Altmaier zeigte sich zufrieden mit den bisherigen Beratungen. "Wir haben sehr hart gearbeitet", sagte der CDU-Politiker. Es liege aber noch ein sehr schweres Stück Weg vor den Verhandlungsteilnehmern.

Union und SPD gehen am Wochenende in den Endspurt ihrer Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition. Sie wollen ihre Verhandlungen bis Sonntag abschließen, haben aber Montag und Dienstag als Reservetage eingeplant. Unter anderem sollen noch Streitpunkte wie Mietrecht, Wohnen und Arbeitsrecht ausgeräumt werden.

Mit Informationen von Julia Barth, ARD-Hauptstadtstudio

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 03. Februar 2018 um 04:50 Uhr.