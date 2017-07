#meinG20 Eine Stadt erlebt den Gipfel

Stand: 05.07.2017 19:28 Uhr

Der Alltag steht für zwei Tage still. Merkel, Trump und Co. beeinflussen das Leben von Menschen aus den unterschiedlichsten Lebenswelten. Nicht nur Politiker und Polizisten bereiten sich vor, auch der Kneipen-Wirt von nebenan. Was sie verbindet: Sie alle haben ihren eigenen Blick auf G20.

Für das Projekt #meinG20 haben NDR-Reporter Menschen getroffen, die vom Treffen der Staats- und Regierungschefs direkt betroffen sind. Ihre Kurzporträts werden im Laufe der Gipfeltage nach und nach ergänzt.

Von Patrick Weinhold, Florian Zelt, Alice Hasters, Verena Stöckigt, Melanie Stein, Benjamin Unger, Florian Skupin, Daniel Sprehe.

