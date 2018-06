Stromausfall Am Flughafen Hamburg geht nichts mehr

Wegen eines Stromausfalls liegt der Flughafen Hamburg seit dem Vormittag lahm: Schalter und Infomationssysteme funktionieren nicht mehr, Flüge aus dem In- und Ausland werden umgeleitet.

Der Hamburger Flughafen steht still: Wegen eines Stromausfalls am Vormittag ist der Betrieb am fünftgrößten Airport Deutschlands eingestellt.

Gegen 10.00 Uhr morgens standen zunächst nur im Terminal 2 die Gepäckbänder und Schalter still, wenig später wurden dort auch die Geschäfte geschlossen und das Terminal geräumt.

Im Laufe des Vormittags breiteten sich die Auswirkungen des Kurzschlusses im System auf den gesamten Flughafen aus: Der Versuch, die Passagiere über das Terminal 1 abzufertigen, scheiterte, da auch dort die Klimaanlage ausfiel.

Es bildeten sich lange Schlangen, Passagiere beklagten chaotische Zustände und fehlende Informationen. Anzeigen auf den Monitoren funktionierten nicht oder nur fehlerhaft.

"Es ist eine Herausforderung"

"Es ist eine Herausforderung", sagte eine Sprecherin des Flughafens auf Nachfrage von tagesschau.de. Da die technische Infrastruktur durch den Stromausfall lahmgelegt sei, fielen zeitweise auch die Telefone aus und die Internetseite könne nicht mit Informationen aktualisiert werden.

Vorerst fänden keine Abflüge aus Hamburg statt, ankommende Maschinen aus dem In- und Ausland würden an Flughäfen in ganz Deutschland umgeleitet. Diese müssen sich voraussichtlich noch den gesamten Tag auf eine Mehrbelastung einstellen.

Wie viele Fluggäste von den Auswirkungen des Stromausfalls betroffen sind, ist noch unklar - Augenzeugen berichten von Tausenden Gestrandeten.

Ungewiss ist auch, wie lange sich Passagiere, Crew und Mitarbeiter des Flughafens Hamburg nun gedulden müssen, bis der Schaden behoben ist.

Passagiere würden aufgefordert, das überfüllte Terminal zu verlassen, berichtet eine tagesschau.de-Redakteurin, die ebenfalls unter den Gestrandeten ist. Reisenden mit Zielen im Inland würden Bahntickets nahegelegt, deren Kaufpreis später erstattet werde. Allerdings müssten viele ihr bereits aufgegebenes Gepäck zurücklassen, da ohne Strom die Rückgabe über Gepäckbänder nicht abgewickelt könne.