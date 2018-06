Nach einem Stromausfall soll der Hamburger Flughafen am Morgen ab sechs Uhr wieder den Betrieb aufnehmen. Das teilte der Airport mit. Bis der Flugbetrieb wieder regulär funktioniert, wird es aber noch dauern.

Der Hamburger Flughafen nimmt ab sechs Uhr seinen Betrieb wieder auf, teilte das Unternehmen auf Twitter mit.

Noch viele annullierte Flüge

Allerdings wird es auch heute zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen. Viele Flüge werden auf der Übersichtsseite des Flughafens bereits als gestrichen angezeigt.

Mehr als 30.000 Menschen betroffen

Ein Stromausfall hatte am Sonntag den Betrieb am fünftgrößten deutschen Flughafen lahmgelegt. Tausende Passagiere hatten stundenlang teils vor dem Gebäude ausgeharrt, in der Hoffnung, doch noch abfliegen zu können. Von den Flugausfällen dürften nach Angaben des Flughafens mehr als 30.000 Passagiere betroffen gewesen sein.

Die Betreiber hatten am Sonntagabend die Ursache für den Kurzschluss nach eigenen Angaben gefunden. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, dass alles schnellstmöglich wieder reibungslos läuft", twitterte der Airport - ohne konkretere Angaben zu machen. Eine Flughafen-Sprecherin sagte auf Nachfrage von tagesschau.de, man habe "lokalisiert", wo die Ursache gelegen habe, könne aber noch nichts Genaues sagen.