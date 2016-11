Malochen statt Rumsitzen - das gilt für bundesweit 900 Menschen, die freiwillig an Flüchtlings-Integrations-Maßnahmen teilnehmen. Auch in Iserlohn. Dort werden aus Direktoren einfache Arbeiter. Als Ein-Euro-Jobber trainieren sie für die Zukunft.

Von Cornelia Gerhard, WDR

Morgens kurz vor halb acht bei minus 4 Grad im Iserlohner Stadtteil Barendorf. Zehn Flüchtlinge sind, wie fast an jedem Tag, früh aufgestanden und in das stadteigene Museumsdorf gefahren - zur Arbeit.

Anleiter Frank Achenbach erklärt, um was es heute gehen soll: Buden für den Weihnachtsmarkt aufzubauen, der bald im Museumsdorf eröffnet wird und sehr beliebt ist. Ohne die Flüchtlinge würde er nicht stattfinden, denn sie sind "FIM'ler", also Ein-Euro-Jobber in der Flüchtlings-Integrations-Maßnahme. Ihre Arbeit ist freiwillig und zusätzlich zu dem, was die Stadt ohnehin anbietet. Bundesarbeitsministerin Nahles hatte das Programm Anfang August gestartet, doch es läuft nur schleppend an.

Insgesamt 64 FIM-Jobs sind in Iserlohn besetzt. Bundesweit sind es 900. "Manche denken, ein Euro ist wenig Geld", sagt Achenbach, "aber dann erkläre ich ihnen, dass sie das als eine Art Training verstehen müssen, als Vorbereitung für andere Tätigkeiten und schließlich bezahlt der Staat auch für sie ein ganze Menge."

Flüchtlinge im Museumsdorf in Iserlohn vorher ... ... und nachher.

Arbeiten in Deutschland lernen

Das Museumsdorf hat außer Achenbach und seinen Helfern keine zusätzlichen Beschäftigten. Jeden Tag schaut er, was zu tun ist, teilt die Gruppen ein und leitet die Tätigkeiten an. Ihm ist wichtig, dass die Neunankömmlinge lernen, auf was es beim Arbeiten in Deutschland ankommt. Pünktlichkeit sei beispielsweise nicht überall so wichtig wie hier. Sprachschwierigkeiten seien ein Problem, aber er spart auch nicht mit Lob: "Sie sind immer da und wollen arbeiten und sind auch sehr kreativ. Wenn der Akku der Säge leer ist, dann nehmen sie eben eine normale Säge und machen weiter." Alle Nationalitäten arbeiten bunt durcheinander - es gebe erstaunlich wenig Konflikte.

Direktor in Syrien - Arbeiter in Deutschland

Mosa Mtaoo aus Syrien ist eigentlich Bauingenieur. Seit einem Jahr ist er in Deutschland und seit drei Monaten in Iserlohn. "Die Arbeit ist gut", sagt er, sehr sozial gehe es zu und Achenbach sei ein guter Chef. Mtaoo mäht auch den Rasen und fegt Blätter weg, räumt auf. "Man muss hier arbeiten und nicht schlafen. Alle Syrer in Iserlohn arbeiten." In Syrien hat er schließlich auch immer gearbeitet. "In Syrien war ich Direktor, aber hier nur Arbeiter", sagt er und lacht. "Aber ich warte einfach, lerne deutsch und dann kommt eine andere Arbeit." Er bekomme ja hier auch eine Wohnung bezahlt.

Arbeitet seit zweieinhalb Monaten im Museumsdorf: Kelly Agbutaen

„Ich mache das aus ganzem Herzen“

So sieht das auch Kelly Agbutaen, der vor einem Jahr über Griechenland aus Nigeria hergekommen ist und seit zweieinhalb Monaten im Museumsdorf arbeitet: "Es ist eine Chance für uns die Sprache zu lernen, indem wir mit Kollegen sprechen und eine Idee bekommen, was wir später machen können. Sowas wie hier mache ich zum ersten Mal, es ist eine Ergänzung zu meinem Beruf. Ich habe Computerwissenschaft studiert. Ich erwarte nicht, dass ich von Afrika herkomme und direkt Arbeit in der Bank finde. Dieser Job ist der erste Schritt, bald werde ich einen besseren Job finden", sagt sie. "Ich bin immer optimistisch. Ich glaube fest daran, dass ich es schaffe, ich gebe mein Bestes. Ich mache das aus ganzem Herzen."

Flüchtlinge richten Wohnungen für Flüchtlinge her

"Genau um diese Möglichkeiten geht es der Stadt", sagt Katrin Brenner, erste Beigeordnete von Iserlohn. "Wie sind da ziemlich missionarisch unterwegs. Einfach, weil wir überzeugt sind, dass jeder, der zu uns kommt, arbeiten können sollte, wenn er das will."

Iserlohns Bereichsleiterin für Beschäftigungsförderung, Petra Langhals

Die Tätigkeiten sind dabei ganz unterschiedlich. Neben dem Museumsdorf gibt es auch noch die Pflege öffentlicher Flächen, eine Tischlerei, in der Möbel aus den Schulen wieder repariert werden und zu Möbelspenden für Flüchtlingswohnungen aufgearbeitet werden. Außerdem helfen Flüchtlinge bei Renovierungen und Umzügen mit. "Die Stadt hat auch was davon", sagt Brenner, "wir müssen niemanden beauftragen, Wohnungen zu renovieren, das machen die Flüchtlinge selbst füreinander, was wiederum zu einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung führt." Die Bereichsleiterin für Beschäftigungsförderung der Stadt, Petra Langhals, ergänzt: "Wenn jemand nicht mitzieht, regeln sie ihre Probleme untereinander. Zum Beispiel haben mal bei einem Umzug die Flüchtlinge, für die die Wohnung sein sollte, einfach auf dem Sofa gesessen und zugeschaut. Da sind unsere Leute wieder gefahren und das finde ich auch richtig so."

Wer aufnimmt, muss auch Perspektiven bieten

Sowohl Brenner als auch Langhals wollen, dass die Flüchtlinge vorankommen. Es geht ihnen darum, Potential in jedem zu erkennen und zu fördern. Die Flüchtlings-Integrations-Maßnahme geht ihnen dabei nicht weit genug, weil sie nicht für Menschen aus sogenannten sicheren Drittstaaten gedacht ist. Iserlohn hat über Jahre Strukturen geschaffen, die der Stadt jetzt zugutekommen und geholfen haben, die Maßnahme umzusetzen. "Wenn man die Menschen aufnimmt, dann muss man ihnen auch Perspektiven bieten", ist Brenner überzeugt.