Berlin Fast 100 Festnahmen nach Massenschlägerei

Das Ausmaß einer Schlägerei unter Fußball-Hooligans vom Samstag ist größer, als bisher angenommen. Die Polizei hat fast 100 Personen festgenommen, die überwiegend aus Hessen stammen. Offenbar musste sie auch Übergriffe auf eigene Beamte abwehren.

Im Zuge der Hooligan-Krawalle vor dem Fußball-Bundesligaspiel zwischen Hertha BSC Berlin und Eintracht Frankfurt in Berlin wurden 96 mutmaßliche Beteiligte festgenommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, zogen am Ort der Auseinandersetzung im Stadtteil Moabit Beamte auch ihre Dienstwaffen, um Angriffe auf sich zu verhindern. Demnach gingen die Schläger am Samstagmittag "zum Teil mit Schlagwerkzeugen" aufeinander los. Sechs an der Schlägerei Beteiligte seien verletzt in Krankenhäuser gekommen. Zunächst hatte es geheißen, es gebe vier Verletzte.

"Flaschen, Bierkisten, Stühle und Feuerwerkskörper wurden von den Maskierten verwendet, um Anhänger des gegnerischen Lagers zu verletzen", teilte die Berliner Polizei mit. Als die ersten beiden Einsatzwagen am Ort des Geschehens an der Kreuzung Beusselstraße und Turmstraße eintrafen, "standen die Beamten einer etwa 60-köpfigen Gruppe von Randalierern gegenüber, deren Aggressionen sich sofort gegen die Polizisten richteten".

73 Festgenommene stammen aus Hessen

Nach Angaben der Polizei kam es daraufhin zu turbulenten Szenen: "Als der Mob auf die Beamten losstürmte, zogen diese ihre Dienstwaffen und verhinderten somit offenbar einen körperlichen Übergriff", erklärte die Polizei. "Gemeinsam mit weiteren nacheinander eintreffenden Polizeibeamten nahm man die Verfolgung der Chaoten auf." Währenddessen seien Polizeifahrzeuge mit Steinen und Flaschen attackiert worden, wodurch zwei Autos beschädigt wurden.



Von den insgesamt 96 Festgenommenen stammen den Angaben zufolge 73 aus Hessen. Gegen alle Beteiligte wurden Platzverweise und Stadionverbote ausgesprochen. Sechs von ihnen kamen verletzt in Krankenhäuser, einer wurde stationär behandelt.



Die Hintergründe der Massenschlägerei sind nach Angaben der Polizei noch unklar. "Ob nun die Berlin-Besucher gezielt einen Treffpunkt von Herthanern aufgesucht hatten, um diese zu malträtieren oder ob es sich um eine gezielte Verabredung zu einer Schlägerei zwischen Hooligans handelte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen", teilte die Behörde mit.