Im Fall des terrorverdächtigen Bundeswehrsoldaten Franco A. haben Ermittler einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Der 27-Jährige ist dringend verdächtig, gemeinsam mit Franco A. und einer weiteren Person eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben.

Von Klaus Hempel, ARD-Rechtsredaktion

Der festgenommenen Maximilian T. ist ein 27-jähriger Bundeswehroffizier. Wie der mutmaßliche Haupttäter Franco A. soll er Angehöriger eines Jägerbataillons der deutsch-französischen Brigade sein, das seinen Sitz im elsässischen Illkirch hat. Beamte des Bundeskriminalamtes haben ihn heute ganz in der Nähe, im badischen Kehl, festgenommen.

Der Beschuldigte sei dringend verdächtig, aus einer rechtsextremistischen Gesinnung heraus gemeinsam mit den bereits Ende April festgenommenen Franco A. und Mathias F. "eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben", so Staatsanwältin Frauke Köhler, Pressesprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe.

Frank Bräutigam, SWR, mit Informationen zum dritten Beschuldigten

Konkret wird dem jungen Offizier vorgeworfen, zusammen mit Franco A. Anschläge auf hochrangige Politiker und Personen des öffentlichen Lebens geplant zu haben, die sich für Flüchtlinge engagieren. Dafür hätten sie gemeinsam eine Namensliste erstellt: "Die Beschuldigten hatten ihre möglichen Anschlagsopfer in einer Liste unter verschiedenen Kategorien erfasst", so Köhler. Konkret: die Kategorien A, B, C und D. "Unter der Kategorie A waren unter anderem der frühere Bundespräsident Joachim Gauck und Bundesjustizminister Heiko Maas erfasst."

Maximilian T. deckte Franco A.

Maximilian T. soll desweiteren Franco A. dabei geholfen haben, dass dieser sich als syrischer Flüchtling ausgeben konnte. Franco A. hatte sich zur Tarnung als Flüchtling registrieren lassen. Wenn er in der Asylbewerberunterkunft den Flüchtling spielte, soll Maximilian T. ihn bei der Bundeswehr gedeckt haben, so die Ermittler.

Maximilian T. ist nun der dritte Beschuldigte in dem Fall. Als Komplize der beiden Offiziere gilt ein 24-jähriger Student aus Offenbach, der wie Franco A. in Untersuchungshaft sitzt. Gemeinsam sollen die drei aus ihrer rechtsextremen Gesinnung heraus einen perfiden Plan geschmiedet haben: Franco A. sollte als Haupttäter einen Anschlag verüben. Anschließend sollte der Verdacht auf Asylbewerber gelenkt werden, um auf diese Weise Fremdenhass zu schüren.

MAD hatte Maximilian T. vor zwei Jahren im Visier Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" hat der Militärische Abschirmdienst der Bundeswehr (MAD) im Jahr 2015 schon einmal gegen den nun festgenommenen Maximilian T. ermittelt. Damals soll er bei einem Besuch in einem Studentenclub einen Gesprächspartner zu Aktivitäten gegen Flüchtlinge ermuntert haben. Der Gesprächspartner habe diesen Vorfall gemeldet. Der MAD soll danach Ermittlungen aufgenommen haben, T. sei befragt worden. Dabei habe T. erklärt, er habe unter Alkohol gesprochen. Der MAD soll zudem mehrere Verfassungsschutzämter um Auskunft über T. befragt haben. Diese hatten aber offenbar keine Erkenntnisse.

Anschlagspläne waren keine Hirngespinste

Dass die Anschlagspläne keine reinen Hirngespinste waren, scheinen weitere Erkenntnisse der Bundesanwaltschaft zu belegen: So sollen sich die drei Beschuldigten in Österreich eine Pistole besorgt haben.

"Ende Januar nahm Franco A. die Waffe an sich und verwahrte sie in einem Putzschacht auf einer Behindertentoilette am Wiener Flughafen", erläuterte Köhler. Dort wurde sie wenig später von österreichischen Polizeibeamten entdeckt. Auch deutsche Polizeibeamte wurden daraufhin schnell fündig: Beim Studenten in Offenbach hatten sie kürzlich rund 1000 Schuss Munition gefunden. Diese passte allerdings nicht zu der in Wien gefundenen Waffe.

Weitere Festnahme im Fall Franco A.

K. Hempel, SWR

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 09. Mai 2017 um 15:00 Uhr.