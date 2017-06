Für die Verteidigungsministerin geht es um viel: Die Verlegung der Soldaten aus Incirlik, um ihr umstrittenes Krisenmanagement und um große Rüstungsprojekte. In der ARD-Sendung Farbe bekennen verteidigte von der Leyen ihre Pläne und stellte klar: Sie will ihren Job behalten - auch nach der Wahl.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sich in der ARD-Sendung Farbe bekennen zu den aktuellen Rüstungsprojekten geäußert. Für die höheren Militärausgaben hat sie eine einfache Erklärung parat: "Der Auslöser ist in dieser Legislaturperiode die dramatisch veränderte Sicherheitslage." Dazu gehörten das Verhalten Russlands, der Terror in Syrien und Irak sowie im Herzen Europas.

Die Armee sei die 25 Jahre zuvor reduziert und geschrumpft worden. "Jetzt kommen mehr Aufträge und dann müssen wir die Soldatinnen und Soldaten, wenn sie diese Aufträge erfüllen wollen, richtig ausstatten", sagt von der Leyen.

"Lücken, die gefüllt werden müssen"

Die Ministerin will kommende Woche die hohen Investitionen von fast 32 Milliarden Euro durchs Parlament bekommen. Projekte, die nicht nur vom Bundesrechnungshof massiv kritisiert worden waren. Doch von der Leyen wiegelt ab: "Die Soldatinnen und Soldaten brauchen es dringend, denn wir haben Lücken, die gefüllt werden müssen."

Sie verteidigt auch den umstrittenen Auftrag für neue Korvetten und für die Miete von israelischen Aufklärungsdrohnen. Die Truppe sei auf diese Aufklärungsdrohne trainiert, nun wolle man den moderneren Typen haben.

Einzelfälle oder Haltungsproblem?

Noch vor Kurzem hatte von der Leyen ein Haltungsproblem und eklatantes Führungsversagen in ihrer Truppe kritisiert. Auslöser waren die Vorfälle unter anderem in der Kaserne im baden-württembergischen Pfullendorf und um den rechtsextremen Oberstleutnant Franco A. Heute verweist die Ministerin darauf, dass sie schon mehrfach deutlich gemacht habe, die große Mehrheit in der Bundeswehr mache einen tadellosen Dienst und verdiene unseren Respekt und unsere Anerkennung.

Das mache die Probleme der Ministerin zufolge aber nicht kleiner. Die Tatsache, dass zwei rechtsextreme Offiziere in der Bundeswehr verhaftet worden seien, der Generalbundesanwalt ermittele und dass es monatelang "herabwürdigende Ausbildungspraxen" gegeben habe, das könne man "nicht wegwischen."

Von der Leyen sagte, es müsse gefragt werden, ob dort die innere Führung versagt habe: "Die Fälle an sich sind sehr schwer." Ein rechtsextremer Soldat, der gleichzeitig als Offizier in der Bundeswehr Karriere mache und eine Doppelidentität als syrischer Flüchtling aufbaue - das müsse man sehr ernst nehmen. Doch wie konnte es sein, dass der Franco A. solange unentdeckt blieb? Erste Hinweise hatte es bereits 2013 in dessen Masterarbeit gegeben. "An dem Punkt hat eine Sicherheit nicht gegriffen", sagt von der Leyen. Deshalb überarbeite man nun etwa die Kontrollmechanismen.

Von der Leyen will weitermachen

Die Bundeswehr wachse personell, bekomme neues Material und auch die Ausgaben im Haushalt sollten steigen. "Wir haben den Tanker gedreht", sagt von der Leyen. Zur Frage nach ihrer Rolle macht die Verteidigungsministerin deutlich, sie wolle ihren Job behalten - auch nach der Bundestagswahl. "In meiner Generation ist die Kanzlerin Angela Merkel, ich würde gerne weiter Verteidigungsministerin bleiben."

Die ARD-Sondersendung Farbe bekennen mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen läuft heute Abend um 22:00 Uhr im Ersten. Online können Sie das gesamte Interview bereits jetzt sehen.