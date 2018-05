Auch CDU-Ministerpräsident Günther sieht ein "Vollzugsdefizit bei Abschiebungen". Nach dem Vorfall in Ellwangen mahnt er zugleich zu Sachlichkeit - und unterstützt den Plan für "Anker-Zentren". Doch die bleiben umstritten.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat vor pauschalen Forderungen nach konsequenter Abschiebung abgelehnter Asylbewerber gewarnt. Zwar gebe es "definitiv ein Vollzugsdefizit bei Abschiebungen", das Problem sei aber "sehr vielschichtig", sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Abschiebungen würden oft die Falschen treffen, etwa "Familien, die seit Ewigkeiten in Deutschland leben und gut integriert sind". Auf der anderen Seite gelinge es nicht, Leute abzuschieben, die "hier ihr Unwesen treiben und sich nicht an unsere Gesetze halten".

Hintergrund des Zeitungsinterviews mit Günther war der Vorfall in einem Flüchtlingsheim in Ellwangen. Am Montag hatten 150 bis 200 Flüchtlinge in der dortigen Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) gewaltsam die Abschiebung eines Togoers verhindert. Weil sie massiv angegriffen wurden, mussten sich die Polizisten zurückziehen.

"Wir müssen die Lage in Deutschland im Griff haben"

Von Situationen wie dieser gehe "kein gutes Signal aus", sagte Günther. "Da verstehe ich die Leute, die sagen: Wir müssen die Lage in Deutschland im Griff haben." Er werbe allerdings dafür, dass die Politik mit Leistung überzeuge und nicht mit markanten Forderungen. Hilfreich seien die in der Großen Koalition vereinbarten Asylzentren, die so genannten "Anker-Zentren" . Dort könne schnell entschieden werden, ob jemand eine Bleibeperspektive habe.

"Die Probleme wachsen mit der Größe solcher Lager"

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht sich durch den Vorfall in Ellwangen hingegen in ihrer Kritik an den "Anker-Zentren" bestätigt. "Die Probleme wachsen mit der Größe solcher Lager, auch die Ängste der Menschen dort wachsen und schaukeln sich auf", sagte GdP-Vizechef Jörg Radek. Es gebe ein "erhebliches Aggressions- und Gefährdungspotential", wenn man massenhaft Neuankömmlinge und ausreisepflichtige Asylbewerber zusammensperre.

Auch die Diakonie Württemberg forderte eine dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen. In solchen Unterkünften könne besser auf die Belange der Einzelnen eingegangen werden, sagte Birgit Susanne Dinzinger von der Diakonie dem SWR. In kleineren Unterkünften gebe es auch keine Ausgrenzung und Stigmatisierung.

Die Hälfte der 490 Flüchtlinge, die derzeit in der LEA untergebracht sind, stammt aus Afrika.

Togoer inzwischen in Abschiebehaft

In der LEA in Ellwangen sind derzeit 490 Flüchtlinge untergebracht. Etwa die Hälfte von ihnen stammt nach Angaben der Behörden aus Afrika. Die Einrichtung hatte in der Vergangenheit mehrmals für Schlagzeilen gesorgt. So kam es etwa 2016 dort zu Auseinandersetzungen. Damals gingen beispielsweise algerische und pakistanische Flüchtlinge aufeinander los. Es wurden auch schon einmal Steine auf Streifenwagen geworfen.

Der gesuchte Togoer, der im Mittelpunkt des aktuellen Falles steht, konnte erst gestern festgenommen werden, nachdem Hunderte Beamte stundenlang die Unterkunft durchsucht hatten. Er sitzt nun in Abschiebehaft und soll - gemäß dem Dublin-Abkommen - nach Italien abgeschoben werden - das Land, in dem er die EU zuerst betreten hat.

Dublin-Abkommen Laut dem Dublin-Abkommen müssen Flüchtlinge in dem EU-Land einen Asylantrag stellen, in dem sie erstmals die Europäische Union betreten haben. Es soll immer nur ein EU-Staat für ein Asylverfahren zuständig sein und vermieden werden, dass in mehreren EU-Staaten Asylanträge gestellt werden.



In bestimmten Fällen können andere Länder aber die Durchführung der Asylverfahren übernehmen - etwa aus humanitären Gründen. So macht es das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bei Flüchtlingen aus Syrien. Sie werden nicht "rücküberstellt", sondern ihre Anträge werden in der Regel in Deutschland bearbeitet.



Das Dublin-Abkommen gilt seit dem 1. September 1997.

Kritik von Flüchtlingshelfern

Das Vorgehen der Polizei fand parteiübergreifend Unterstützung. Auch das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen verurteilte die Gewalt gegen Polizisten durch Flüchtlinge. "Menschen, die nach langem Warten kurz vor einer Abschiebung stehen, sind in einer Ausnahmesituation", so der Repräsentant des Flüchtlingshilfswerks in Deutschland, Dominik Bartsch. "Das rechtfertigt jedoch keinen aggressiven Widerstand gegen eine rechtsstaatlich getroffene Entscheidung und erst recht keine Gewalt".

Kritik äußerten hingegen Aktivisten der Flüchtlingshilfe. Pater Reinhold Baumann vom Freundeskreis Asyl erklärte, der Großeinsatz am Donnerstag sei unverhältnismäßig gewesen. Der zur Abschiebung anstehende Mann aus Togo sei "kein Schwerverbrecher oder Untergetauchter" gewesen. "Man hat ihn ja dort gefunden."