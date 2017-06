Keine 24 Stunden ist es her, dass die Bundeskanzlerin von ihrem klaren Nein zur "Ehe für alle" abgerückt ist. Nun setzt die SPD sie unter Druck: Die Partei will noch diese Woche eine Entscheidung im Bundestag erwirken - notfalls gegen die Union. Ein Erfolg ist wahrscheinlich.

Die SPD will auch ohne ihren Koalitionspartner Union durchsetzen, dass der Bundestag noch in dieser Woche über die völlige rechtliche Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Paare bei der Ehe abstimmt. Kanzlerkandidat Martin Schulz kündigte an, dass das Parlament auf der Grundlage eines rheinland-pfälzischen Antrages aus dem Bundesrat abstimmen werde.

SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagte, die Union habe dies zunächst abgelehnt. Eine abschließende Entscheidung des Koalitionspartners stehe noch aus. "Wir werden es auf jeden Fall tun", sagte Oppermann. Außenminister Sigmar Gabriel forderte Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel auf, die von ihr versprochene Freigabe der Abstimmung in Sinne einer Gewissensentscheidung nicht erst für die Abgeordneten der nächsten Wahlperiode gelten zu lassen. "Madame - geben Sie Gewissensfreiheit. Und zwar jetzt."

Merkel hatte am Montagabend erklärt, die Union werde die Entscheidung über die "Ehe für alle" zu einer Gewissensentscheidung erklären und Unions-Bundestagsabgeordneten damit keine Vorgaben für eine Entscheidung im Parlament machen. Unions-Fraktionsgeschäftführer Michael Grosse-Brömer hatte nach dieser Äußerung angekündigt, die Union wolle erst in der kommenden Legislaturperiode eine Abstimmung im Bundestag darüber.