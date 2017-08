Verkehrsministerium, Autobauer und EU-Kommission wollen keine Quote für E-Autos. Das hält SPD-Kanzlerkandidat Schulz nicht davon ab, genau dies zu fordern. Das berichtet die "SZ". Laut dem Bericht wirft Schulz der Autoindustrie zudem "Hochnäsigkeit" vor.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz verlangt laut einem Medienbericht die Einführung einer verbindlichen Quote für Elektroautos in Europa. So will er den Durchbruch der Elektromobilität beschleunigen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, ist die Forderung Teil eines Fünf-Punkte-Plans zur Zukunft des Automobilstandortes Deutschland.

Bisher steigen wenige Menschen auf E-Autos um. Das will Schulz mit einer Quote für die Autoindustrie ändern.

"Die deutsche Autoindustrie muss beim Thema Elektroautos deutlich besser werden", forderte Schulz. Der US-Hersteller Tesla sei hierzulande "viel zu lange belächelt" worden. Diese "Hochnäsigkeit" könne sich die deutsche Autoindustrie nicht mehr leisten. Unter anderem forderte er von der Industrie Investitionen in eine eigene Batterie- und Zellproduktion in Deutschland, um von ausländischen Herstellern unabhängig zu werden.

"Werden der Industrie deutlich mehr Druck machen"

Schulz kündigt außerdem klare gesetzliche Regeln für die Autoindustrie an, verbunden mit konsequenten Kontrollen der Emissionsgrenzwerte. "Wir werden der Industrie deutlich mehr Druck machen", sagte Schulz der Zeitung. Wenn sich zeige, dass die bislang vereinbarten Maßnahmen nicht ausreichten, "müssen technische Umrüstungen her - natürlich auf Kosten der Hersteller", sagte Schulz.

In dem Papier fordert Schulz, dass Autoindustrie und Bundesverkehrsministerium innerhalb des nächsten halben Jahres unabhängig voneinander prüfen sollen, wie Dieselfahrzeuge auf Kosten der Hersteller technisch nachgerüstet werden können. Auf dem Diesel-Gipfel Anfang August hatten sich die Hersteller lediglich verpflichtet, die jüngeren Diesel-Fahrzeuge der Normen Euro 5 und 6 per Software-Update sauberer zu machen.

StreetScooter der Post ist ein Verkaufsschlager

tagesthemen 23:00 Uhr, 09.08.2017, Philipp Wundersee, WDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-316543~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

E-Auto-Quote: Regierung uneins

Über das Thema E-Auto-Quote war jüngst auch innerhalb der Bundesregierung ein Richtungsstreit ausgebrochen. Während sich Umwelt- und Wirtschaftsministerium (beide SPD-geführt) offen für eine verpflichtende Regelung gezeigt hatten, lehnte das Bundesverkehrsministerium entsprechende Schritte ab. Das Ministerium von CSU-Politiker Alexander Dobrindt wollte sich nicht festlegen, welche Antriebsart die Zukunft prägen könnte. "Deshalb plädieren wir an dieser Stelle für Technologieoffenheit", unterstrich ein Sprecher. Elektroautos seien zweifellos ein Teil der Zukunft. "Ob sie die alleinige Zukunft sind, das ist heute noch nicht abzusehen", hieß es aus dem Ministerium.

Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig hatte dagegen dafür geworben, über ein verbindliches Ziel für die Elektromobilität in Europa und damit auch in Deutschland nachzudenken. Ähnlich positionierte sich auch das Umweltministerium. Die EU-Kommission will laut eigener Aussage schadstoffarme Autos fördern, plant jedoch keine Quoten-Regelung. Auch die deutschen Autohersteller lehnen eine Quote ab.

Förderung ohne großen Effekt

Derzeit werden Elektro-Autos in Deutschland über eine Kaufprämie gefördert, die aber keinen großen Schub ausgelöst hat. Weit unter 100.000 Autos mit E-Antrieb sind in Deutschland unterwegs. Die Bundesregierung hatte daher schon zu Beginn des Jahres ihr Ziel kassiert, bis 2020 eine Million E-Autos auf die Straßen zu bringen.

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland