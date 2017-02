Polizisten haben bei der Durchsuchung von vier Wohnungen unter anderem Kommunikationsmittel und Datenträger sichergestellt. Die Aktion richtete sich gegen vier Ditib-Geistliche, die Gülen-Anhänger bespitzelt haben sollen. Festnahmen gab es nicht.

Bei Durchsuchungen der Wohnungen von vier islamischen Geistlichen sind Beweismittel sichergestellt worden. Das gab eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft bekannt. Darunter seien Kommunikationsmittel, Datenträger und schriftliche Unterlagen, die nun ausgewertet würden. Festnahmen habe es keine gegeben. Die Durchsuchungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen wurden von Beamten des Bundeskriminalamts mit Unterstützung der Polizei der beiden Bundesländer durchgeführt.

Gegen die vier Männer werde ermittelt, weil sie Informationen über Anhänger der Gülen-Bewegung gesammelt und diese an das türkische Generalkonsulat in Köln weitergegeben haben sollen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der geheimdienstlichen Agententätigkeit (§ 99 StGB). Es werde nun geprüft, inwieweit sich der Tatverdacht erhärten lasse.

Bespitzelung nach Putschversuch

Im September ordnete das türkische "Präsidium für Religionsangelegenheiten" (türkisch: Diyanet) an, dass Aktivitäten der Gülen-Bewegung gemeldet werden sollen. Die Religionsattachés hätten diese Order an die Imame der örtlichen Moscheegemeinden weitergegeben. Die türkische Regierung macht den in den USA lebenden Prediger Fethullah Gülen für den Putschversuch in der Türkei am 15. Juli 2016 verantwortlich. Dieser bestreitet die Vorwürfe.

Verfassungsschutz: Mindestens 33 Bespitzelte

Nach Erkenntnissen des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes haben allein in NRW mindestens 13 Imame Informationen über Gülen-Anhänger an Ankara gemeldet. Es seien die Namen von 33 bespitzelten Personen und elf Institutionen aus dem Bildungsbereich an die staatliche Diyanet geliefert worden, hatte NRW-Verfassungsschutzpräsident Burkhard Freier vor einer Woche im Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags gesagt. Für die Berichte an Ankara hätten auch Imame aus drei rheinland-pfälzischen Moscheegemeinden Informationen gesammelt.

Die Ditib hatte hingegen erklärt, das Diyanet-Anschreiben habe sich gar nicht an Deutschland und die dortigem Imane gerichtet. Es handele sich um eine "Panne", die der Verband bedauere.

Maas: "Staatlicher Einfluss auf Ditib zu groß"

Maas kritisiert den Einfluss Ankaras auf Ditib.

Bundesjustizminister Heiko Maas forderte Ditib auf, sich von Ankara zu lösen. "Der Einfluss des türkischen Staates auf die Ditib ist zu groß", erklärte er. "Die Ditib sollte ihre Satzung ändern, die die enge Verbindung zur türkischen Religionsbehörde Diyanet festschreibt." Wenn sich der Spionageverdacht bestätige, müsse sich die Organisation vorhalten lassen, zumindest in Teilen ein verlängerter Arm der türkischen Regierung zu sein.

Verfassungsschutzpräsident Hans Georg Maaßen warnte die Türkei im rbb vor Spionage. Der innertürkische Konflikt führe in Deutschland zunehmend zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, etwa zwischen PKK- und Erdogan-Anhängern. Die Polizei sei bereits wiederholt gegen türkische Agenten in Deutschland vorgegangen. Dass Angehörige der Ditib wie ein Nachrichtendienst agierten sei "nicht akzeptabel". Man müsse der türkischen Seite sagen, "so geht es nicht in Deutschland".

Größter Dachverband in Deutschland

Ditib ist der größte Dachverband für türkisch-islamische Gemeinden in Deutschland. Der Verband soll die kulturellen, sozialen und religiösen Aktivitäten der türkischen Moscheegemeinden koordinieren - dazu gehört unter anderem Jugend- und Frauenarbeit, Seelsorge sowie viele weitere Angebote. Außerdem ist Ditib ein Kooperationspartner einiger Bundesländer beim Islamunterricht an staatlichen Schulen.