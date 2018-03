Jugend und Gesundheit - die Studie KiGGS

Die Abkürzung KiGGS steht für eine Langzeitstudie des Robert Koch-Instituts (RKI) zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Seit rund 15 Jahren sammelt das RKI dafür bundesweit repräsentative Daten zur Gesundheit junger Leute unter 18 Jahren und wertet sie aus.



Die Basiserhebung stammt aus den Jahren 2003 bis 2006. Befragt wurden rund 17.600 Kinder, Jugendliche und Eltern an 167 Orten in Deutschland.



KiGGS Welle 1: Diese Erhebung folgte zwischen 2009 und 2012. Forscher befragten rund 12.300 Kinder. Von ihnen hatten rund 7900 bereits an der Basiserhebung teilgenommen.



KiGGS Welle 2: Die Ergebnisse stammen aus den Jahren 2014 bis 2017. Erneut fragten Wissenschaftler an 167 Orten in Deutschland nach. Rund

10.800 Jungen und Mädchen gehörten zum Stamm der Basiserhebung. Rund 15.000 weitere Kinder und Jugendliche sowie ihre Eltern kamen hinzu.