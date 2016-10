Dresden feiert weiter die Deutsche Einheit und lädt zum Bürgerfest ein. Andere wollen es stören: Ein linkes Bündnis und "Pegida" kündigten Demonstrationen an. Eine "groteske" Situation, findet Grünen-Politikerin Göring-Eckardt. SPD-Fraktionschef Oppermann rief zum Gegenprotest auf.

Tag zwei der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Dresden - erneut unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Am Vormittag öffnet der Landtag seine Türen für die Bürger. Spielt das Wetter mit, so wird am Nachmittag im Dresdner Zwinger eine 100 Meter lange Kaffeetafel für etwa 300 Ehrenamtliche aus ganz Deutschland aufgebaut werden. Am Abend wird die Altstadt für eine Inszenierung in buntes Licht getaucht.

Kritik an geplanten Demos von "Pegida" und Linker Gruppe

Mit Blick auf die geplante "Pegida"-Demonstration zur Einheitsfeier in Dresden - unter dem Motto "Ausgemerkelt und Ausgegauckt" - rief SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann zum Gegenprotest auf. Er sagte der "Bild am Sonntag":

"Gerade am Tag der deutschen Einheit sollten wir diesen Leuten mit ihren Hass- und Hetzparolen ein klares Stoppschild entgegenhalten. Sie beleidigen nicht nur die Repräsentanten des Staates, sie beleidigen ganz Deutschland."

Auch das linke Bündnis "Solidarity without limits" hat eine Demonstration angekündigt. Die Route ist jedoch so festgelegt, dass sie in einiger Entfernung zum Bürgerfest in der barocken Altstadt verläuft. Die sächsische CDU kritisierte die Aktion. Generalsekretär Michael Kretschmer sagte der "BamS", seine Partei lasse es nicht zu, dass der Tag "von linken oder rechten Demonstranten zu einem Tag der Deutschen Zwietracht" gemacht werde.

Eine "groteske" Situation

Buntes Volksfest neben "schlecht gelaunten Pseudopatrioten": für Göring-Eckardt eine "grotestke" Situation.

Die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt nannte die Situation in Dresden "grotesk": Auf der einen Seite gebe es ein "buntes Volksfest, wo ganz Deutschland sich in seiner Vielfalt feiert". Auf der anderen Seite stehe "ein kleiner Haufen von schlecht gelaunten Pseudopatrioten", sagte sie.

Mit der "Pegida-Bewegung" ist vor allem die Landeshauptstadt Dresden zum Symbol einer neuen rechtspopulistischen und nationalistischen Bewegung geworden. Nirgendwo in Deutschland gibt es gemessen an der Bevölkerungszahl mehr fremdenfeindliche und rechtsextreme Gewalttaten als in Sachsen.

Findet es gut, dass der Tag der Einheit in Dresden gefeiert wird: Familienministerin Schwesig.

Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig macht dafür den sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich mitverantwortlich. "In Sachsen ist das Problem des Rechtsextremismus viele Jahre lang von Ministerpräsident Tillich und seiner CDU ignoriert worden", sagte die Sozialdemokratin der Funke-Mediengruppe. "Wenn die Politik rechte Strömungen aber über Jahre laufen lässt, riskiert sie, dass sich die Bürger am Ende zurückziehen."

Schwesig hieß es gut, dass die zentralen Einheitsfeierlichkeiten in diesem Jahr in der Landeshauptstadt Dresden stattfinden. Die vielen Sachsen, die nicht mit dem fremdenfeindlichen "Pegida"-Bündnis demonstrierten, die Anschläge und Ausschreitungen verurteilten, bekämen im Alltag zu wenig Aufmerksamkeit.

Am Montag werden Kanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Joachim Gauck in Dresden erwartet, um einen Gottesdienst und einen Festakt in der Semperoper zu besuchen. Die Feierlichkeiten finden unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen statt. Am vergangenen Montag waren zwei Sprengsätze vor der Tür einer Moschee und auf der Terrasse des Kongresszentrums explodiert, wo an diesem Montag der Empfang des Bundespräsidenten ausgerichtet wird.