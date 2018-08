Nach dem Einsturz der Autobahnbrücke in Genua geben Experten für Deutschland Entwarnung. Zwar seien Tausende Brücken in nicht ausreichendem Zustand, eine Einsturzgefahr bestehe aber nicht.

Von Angela Ulrich, ARD-Hauptstadtstudio

Majestätisch erheben sich die Brücken über Flüsse, Talschluchten, überqueren Häuser und Gleise. Rund 140.000 Brücken gibt es in Deutschland, 40.000 davon an Autobahnen und Bundesstraßen. Die meisten sind aus Stahlbeton, nur noch ganz wenige aus Holz, Stein oder komplett aus Stahl.

Dabei ist ein Problem schon lange klar: Viele Brücken in Deutschland sind alt, fast jede zweite in den West-Bundesländern stammt aus den 1960er- und 1970er-Jahren. Und das schlägt auf den Zustand durch, sagt Martin Mertens in der ARD - er ist Ingenieur für Brückenbau an der Universität Bochum: "Ein Drittel davon ist instandsetzungsbedürftig, wobei wir ein Gefälle von Ost nach West haben. Das liegt an den Neubaumaßnahmen nach der Deutschen Einheit. Die Brücken im Osten sind besser als im Westen."

Wie sicher sind Deutschlands Brücken?

tagesthemen 22:15 Uhr, 14.08.2018, Golineh Atai, WDR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-437057~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Jede achte Brücke nicht ausreichend

Die Bundesanstalt für Straßenwesen überwacht die deutschen Brücken. Sie kontrolliert sie regelmäßig und verteilt Noten. Rund jede achte Brücke bekommt dabei das Prädikat gut bis sehr gut, ebenso viele aber auch die Note nicht ausreichend bis ungenügend. Schlusslichter im Bundesvergleich sind dabei Hamburg und das Saarland. Das heißt jedoch nicht, dass die Brücken akut einsturzgefährdet sind, aber dass sie in näherer Zukunft instand gesetzt werden sollten.

Deutschland schaue dabei genauer hin als andere in Europa, erklärt Manfred Curbach, Leiter des Instituts für Massivbau an der TU Dresden, im MDR: "Wir haben in Deutschland eines der strengsten Überwachungssysteme, verbunden mit Qualitätssicherung." Es sei sehr stark geregelt, was mit den Ergebnissen geschehe.

Schwerlastverkehr das größte Problem

Bei Mängelbrücken fehlt manchmal nur ein Gitterstab im Geländer, aber es gibt auch schwerere Schäden, wie Risse oder Korrosion. Bei kleinsten Anzeichen dafür, dass die Standsicherheit gefährdet sei, werde die Brücke sofort gesperrt, heißt es bei der Bundesanstalt für Straßenwesen.

Die Rheinbrücke Neuenkamp in Nordrhein-Westfalen war schon öfter für den Verkehr gesperrt (hier ein Archivbild vom 09.08.2017).

Bei weniger Schwerwiegendem sollen Tempolimits helfen oder auch ein Verbot für Schwerlastverkehr. Der ist nämlich ein Riesenproblem auf deutschen Straßen, denn ein 40-Tonner belastet eine Brücke genauso wie viele zehntausend Pkw. Gerade alte Brücken sind dafür nicht ausgelegt.

Vor allem die Grünen im Bundestag bohren seit Jahren zum Zustand der Brücken in Deutschland nach - und zwar nicht nur bei Straßen-, sondern auch bei Eisenbahnbrücken: Sanierungsbedürftig sind von den 25.000 rund vier Prozent, vor allem in Berlin, Brandenburg und - wieder im Saarland. Vergleichsweise gut schneiden Sachsen-Anhalt und Hamburg ab.

Sensoren sollen Brückenschäden früher entdecken

Das Bundesverkehrsministerium hat in der vergangenen Legislaturperiode die Mittel für Brückensanierungen aufgestockt. Es hat sich also etwas getan. Früher war der Anteil der Bauwerke in schlechtem Zustand höher. Es bestehe kein Grund zur Sorge, sagt Bauingenieur Mertens:

"Sie müssen keine Angst haben, über deutsche Autobahnbrücken zu fahren. Es gibt in Deutschland 2000 Bauwerksprüfingenieure, die sich darum kümmern." Alle sechs Jahre werde solch ein Bauwerk handnah geprüft, alle drei Jahre gebe es eine einfache Prüfung, dazwischen laufende Besichtigungen. "Die sind also unter starker Kontrolle."

Um Brücken doch noch besser zu überwachen, hat die Bundesanstalt für Straßenwesen ein Projekt "Intelligente Brücke" gestartet. Bauwerke sollen mit Sensoren ausgestattet werden, um Schäden schneller zu erkennen. Bisher gibt es aber nur eine einzige Pilotbrücke am Autobahnkreuz Nürnberg.

Wie sicher sind deutsche Brücken?

Angela Ulrich, ARD Berlin

15.08.2018 10:53 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 15. August 2018 um 11:00 Uhr.