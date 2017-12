Vergangenes Jahr blieb die CDU-Chefin Merkel wegen des Streits über die Flüchtlingspolitik dem CSU-Parteitag komplett fern. Heute demonstriert die CDU-Chefin nun demonstrativ die Einigkeit der Schwesterparteien. Klare Absagen gingen nur an die SPD.

Unvergessen die Szene vor zwei Jahren: Damals musste sich die Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel 13 Minuten lang auf offener Bühne von Horst Seehofer demütigen und für ihre Flüchtlingspolitik maßregeln lassen. Die anschließende Eiszeit zwischen den beiden Parteichefs dauerte bis vor kurzem an. Im vergangenen Jahr blieb sie dem Parteitag in Bayern komplett fern. Umso harmonischer präsentierten sich die Schwesterparteien dafür in diesem Jahr: CDU und CSU seien stark, "wenn sie einig sind", sagte Merkel in Nürnberg.

Alles wieder gut bei der Union? CDU-Chefin Merkel beim CSU-Parteitag.

"Ob Sie es glauben oder nicht", sie sei froh, wieder bei einem CSU-Parteitag zu sein, rief die CDU-Vorsitzende nun den Delegierten zu und erntete dafür Applaus und Gelächter. Die vergangenen zwei Jahre seien "nicht einfach" für die Union gewesen, sagte Merkel. Vor dem Hintergrund des Streits um den Kurs in der Flüchtlingspolitik sagte sie, dies habe sich auch bei der Bundestagswahl ausgewirkt. Mit dem Kompromisspapier von CDU und CSU zur Migration liege nun aber ein "schlüssiges" Konzept vor, sagte Merkel weiter. Die Union stelle sicher, dass Zuwanderung geordnet und gesteuert werden könne.

Keine Bürgerversicherung mit Merkel

In Richtung der SPD nutzte Merkel ihren Auftritt, um der Forderung nach einer Bürgerversicherung eine klare Absage zu erteilen. "Ich glaube nicht, dass das Gesundheitssystem dadurch besser wird, dass wir das einigermaßen funktionierende System der privaten Krankenkassen mit den gesetzlichen Krankenkassen zusammenlegen und dann hoffen, dass dann alles besser wird", sagte sie. Die SPD fordert vor den anstehenden Sondierungen mit der Union zur Aufnahme einer neuen Großen Koalition eine Neustrukturierung der Krankenversicherung in Deutschland.

Den Beschluss der Sozialdemokraten zur Aufnahme von Sondierungsgesprächen mit der Union lobte Merkel jedoch. Sie habe großen Respekt vor der Entscheidung. "Wir werden die Sondierungsgespräche jetzt konzentriert aufnehmen und so führen, dass sie die Basis für eine stabilen Regierung, die Bildung einer Koalition auch liefern."

