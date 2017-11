Der Streit zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer und dessen Finanzminister Söder tritt in eine neue Phase. Erst forderte die JU den Rückzug Seehofers als CSU-Chef. Dann lobte Söder die JU. Seehofer bezeichnet das als schädlich für die Sondierungen und kündigt Reaktionen an.

Nach der Forderung der bayerischen Jungen Union nach einem personellen Neuanfang in der CSU hat Parteichef Horst Seehofer Unverständnis geäußert. Seinen Kritikern warf er vor, mit Rücktrittsforderungen gegen ihn während der laufenden Jamaika-Koalitionssondierung Schaden anzurichten.

"Obwohl im Parteivorstand einstimmig beschlossen wurde, dass eine Personaldiskussion während der Gespräche in Berlin nicht erfolgen soll, erlebe ich seit der Bundestagswahl ein ununterbrochenes Trommelfeuer gegen meine Person aus der eigenen Partei", sagte der bayerische Ministerpräsident der "Bild am Sonntag". "Das ist ohne Frage schädlich." Nach den Sondierungsgesprächen werde es von ihm "eine klare und deutliche Reaktion geben."

Söder lobt "Rückgrat in der Partei"

Bayerns Finanzminister Markus Söder hatte dem Parteinachwuchs zuvor Respekt gezollt. "Es gibt immer mal wieder in der Geschichte der Union Landesversammlungen, an denen man nicht vorbeigehen können wird" sagte er bei dem JU-Treffen. "Ich habe großen Respekt davor, was ihr für Verantwortung zeigt, welchen Mut ihr habt, was ihr euch traut." Es sei eine Junge Union, die "Rückgrat in der Partei" zeige. "Meinen Respekt davor, toll gemacht."

Die JU hatte sich nach dem CSU-Bundestagswahlfiasko als erster Parteiverband offen gegen Seehofer gestellt und einen Rückzug des 68-Jährigen spätestens im kommenden Jahr gefordert. Ein Antrag, in dem mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst 2018 ein "personeller Neuanfang" gefordert wird, wurde auf der Landesversammlung mit großer Mehrheit angenommen. Söder gilt als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge von Seehofer.