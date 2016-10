Bei den Attacken sogenannter Grusel-Clowns hört für die Politik der Spaß auf. Der NRW-Justizminister drohte mit Haftstrafen, auch Bayerns Innenminister kündigte strafrechtliche Konsequenzen an. Das Phänomen von Grusel-Clowns war zunächst in den USA aufgetaucht.

In Deutschland gibt es bislang nur wenige Fälle sogenannter Grusel-Clowns, die ahnungslose Passanten erschrecken oder sogar attackieren. Politisch Verantwortliche reagieren jedoch alarmiert. "Solche üblen Gags können schlimme Folgen haben", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann der "Passauer Neuen Presse". Die Täter dürften nicht mit Nachsicht rechnen: "Wir werden da deshalb auch nichts durchgehen lassen und jeden Fall konsequent verfolgen sowie entsprechend ahnden", sagte der CSU-Politiker. "Aus einem vermeintlichen Scherz wird dann für den Täter bitterer Ernst."

Ähnlich äußerte sich NRW-Justizminister Thomas Kutschaty. "Wer andere sprichwörtlich zu Tode erschrecken will, ist nicht lustig, sondern ein Straftäter", sagte der SPD-Politiker der "Bild"-Zeitung. Selbst wenn dem Opfer nichts passiere, könne die Tat eine strafbare Bedrohung sein. "Und auch hierfür kann der demaskierte Clown schon bis zu einem Jahr im Gefängnis landen."

"Ein hässlicher Trend"

Vor einigen Tagen bereits hatte der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft vor zunehmenden Übergriffen durch gewalttätige Clowns gewarnt. "Es ist zu befürchten, dass aus den Clown-Attacken ein ganz, ganz hässlicher Trend wird, der sich zu Halloween in Großstädten ausbreitet", sagte Rainer Wendt der "Huffington Post". Opfer sollten umgehend die Polizei rufen und jeden Fall anzeigen. Von der Justiz verlangte Wendt hartes Durchgreifen.

Mehrere Fälle in Deutschland

In den USA und anderen Ländern machen "Grusel-Clowns" schon seit einiger Zeit die Straßen unsicher - zuletzt mehrten sich auch Berichte über Grusel-Clowns in Deutschland. Die Fallzahlen bleiben aber gering. So tauchten in Duisburg laut Polizei am Samstagabend zwei mit Horror-Clownmasken verkleidete Männer auf dem Schulhof einer Gesamtschule auf und erschreckten zunächst dort mehrere Kinder. Nachdem diese sich Hilfe bei zwei Erwachsenen suchten, schlug einer der Clowns wohl mit einem Baseballschläger auf einen 30-jährigen Helfer ein. Dieser musste sich im Krankenhaus behandeln lassen. Auch in Köln endete ein Clown-Übergriff im Krankenhaus.

In Bremen und Berlin versuchten Täter im Schutz der Maske, Passanten zu berauben. In Bremen schlug ein 21-Jähriger einem der Diebe aber direkt ins Gesicht und brachte sie so zur Flucht. In Berlin konnte sich ein 27-Jähriger ebenfalls mit leichten Verletzungen zwei Diebes-Clowns erwehren. In Rostock meldete die Polizei ebenfalls zwei Clown-Angriffe.

Im Saarland erschreckte ein "Grusel-Clown" mehrere Zugreisende und bedrohte sie mit einem Messer. Zwei Stunden später erwischten die Ermittler den mutmaßlichen Täter - einen polizeibekannten, betrunkenen 26-Jährigen. Die Maske und das Messer wurden sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen Nötigung wurde eingeleitet.

Clowns befürchten Imageschaden

Professionelle Clowns befürchten einen Imageschaden für ihre Branche. "Durch die Attacken wird der Clown immer mehr zum Angstobjekt", sagte der Vorsitzende des Verbandes Deutscher Zirkusunternehmen, Dieter Seeger. Der Direktor des Zirkus "Roncalli", Bernhard Paul - auch bekannt als Clown "Zippo" - prophezeite in der österreichischen "Kronen Zeitung", die "Grusel-Clowns" würden "so schnell verschwinden, wie sie gekommen sind".

Der Direktor des Zirkus "Roncalli" Bernhard Paul - auch bekannt als Clown "Zippo", schminkt sich in seinem Garderobenwagen.

