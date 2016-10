Was hat der Terrorverdächtige Jaber Albakr vor? Wo will er möglicherweise zuschlagen? Diese Frage treibt seit gestern viele Menschen um. Angeblich soll der Syrer als mögliche Anschlagsziele Berliner Flughäfen ins Auge gefasst haben.

Von dem Terrorverdächtigen Jaber Albakr fehlt nach wie vor jede Spur. Bundesweit wird nach dem 22-jährigen Syrer gefahndet. Er steht unter dringendem Verdacht, einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. Doch was hatte Albakr vor? Was hat er noch vor?

Nach Informationen von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" handelte es sich bei dem Syrer um einen Flüchtling, der offenbar Verbindungen zur Terrormiliz "Islamischer Staat" hatte. Anscheinend war auch schon über ein mögliches Anschlagsziel diskutiert worden: Die Rede war von Berliner Flughäfen. Entsprechende Hinweise liefen beim Gemeinsamen Terrorismus-Abwehrzentrums (GTAZ), beim Bundesnachrichtendienst und dem Verfassungsschutz ein. Als sich diese konkretisierten, rieten die Bundesbehörden der Polizei in Chemnitz zum sofortigen Zugriff. So wurde es auch umgesetzt.

Hochexplosiver Sprengstoff gefunden

Der erste Großeinsatz erfolgte am Samstag in einer Plattenbausiedlung im Fritz-Heckert-Gebiet. Dort fand die Polizei in einer Wohnung, die von dem jungen Mann genutzt wurde, große Mengen Acetonperoxid, kurz TATP. Dabei handelt es sich um Sprengstoff, wie er auch schon bei dem Anschlag in Brüssel eingesetzt worden war. Der Sprengstoff ist laut Polizei gefährlicher als TNT.

Laut NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung" wurden in der Wohnung auch etwa ein Kilogramm Chemikalien und einen Zünder gefunden. Ferner habe die Polizei Materialien sichergestellt, die nach erster Bewertung zur Herstellung einer Rohrbombe gedient haben könnten. Der Fall wird dem Bericht zufolge von den Sicherheitsbehörden als außerordentlich ernst eingestuft. Das Landeskriminalamt Sachsen warnt vor dem Syrer: "Wir müssen davon ausgehen, dass die Person gefährlich ist."

Jaber Albakr: Der 22-jährige Syrer ist bundesweit zur Fahndung ausgeschrieben.

Albakr entkam in letzter Minute

Inzwischen wurden dazu weitere Details zum Einsatz bekannt. Demnach konnte Albakr gestern nur knapp seiner Festnahme entkommen. Als die Einsatzkräfte am Morgen die Evakuierung und Stürmung des Hauses vorbereiteten, sahen sie den Verdächtigen plötzlich am Haus, wie eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) bestätigte. Die Polizisten hätten daraufhin einen Warnschuss abgegeben.

Als die Beamten anschließend nichts mehr sahen, seien sie davon ausgegangen, dass der Verdächtige zurück ins Haus geflüchtet sei, sagte die Sprecherin. Doch das war nicht der Fall. Der Verdächtige wurde nicht in der Wohnung angetroffen. Dafür aber mehrere hundert Gramm des hochexplosiven Sprengstoffs.

Einige sehen in dem fehlgeschlagenen Zugriff ein Versagen der Polizei. Dagegen wehrt sich das LKA. "Es war unklar, ob der Mann Sprengstoff und einen Zünder bei sich hat", sagte LKA-Sprecher Tom Bernhardt. Das bis dahin noch nicht evakuierte Haus hätte auch in die Luft fliegen können. "In so einer Situation können wir kein Risiko eingehen."

Bundesanwaltschaft übernimmt Ermittlungen

Heute ging dann der Anti-Terror-Einsatz in Chemnitz weiter. Am Nachmittag stürmte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) eine weitere Wohnung im Osten der Stadt. Dabei wurde ein Mann in Gewahrsam genommen, der mit Albakr in Kontakt gestanden haben soll. Der Festgenommene werde nun befragt, einen Tatverdacht gebe es bislang nicht, sagte ein LKA-Sprecher dem MDR. Im Rahmen der Ermittlungen prüfe die Polizei alle Kontaktpersonen des gesuchten Albakr.

Bereits gestern, wenige Stunden nach Beginn des ersten Großeinsatzes in Chemnitz, konnten Ermittler in der Chemnitzer Innenstadt und am Hauptbahnhof drei mögliche Komplizen des Tatverdächtigen festnehmen. Zwei der Männer befinden sich laut Polizei inzwischen aber wieder auf freiem Fuß.

Gegen den dritten Festgenommenen werde wegen des Verdachts der Mittäterschaft ermittelt. Es handele sich ebenfalls um einen Syrer und um den Mieter der Wohnung, in der der Sprengstoff entdeckt worden war, sagte der Sprecher Bernhardt. Gegen den Mann wurde inzwischen Haftbefehl erlassen.

Die Bundesanwaltschaft übernahm nach Informationen des SWR die Ermittlungen wegen des Verdachts einer "schweren, staatsgefährdenden Gewalttat".