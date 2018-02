CDU-Sonderparteitag Ja zur GroKo, Ja zu AKK

Die CDU hat bei einem Bundesparteitag in Berlin den mit CSU und SPD ausgehandelten Koalitionsvertrag abgesegnet. Anschließend wählten die Delegierten Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen Generalsekretärin.

Die CDU hat den Koalitionsvertrag von Union und SPD gebilligt und damit grünes Licht für eine Neuauflage der Großen Koalition gegeben. Auf einem Parteitag in Berlin stimmten die Delegierten mit großer Mehrheit für die Vereinbarung. Nach Angaben von Tagungspräsident Armin Laschet gab es 27-Nein-Stimmen unter den knapp 1000 Delegierten. Nun hängt die Neuauflage des schwarz-roten Bündnisses noch vom laufenden SPD-Mitgliederentscheid ab.

Die bisherige saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde mit überwältigender Mehrheit zur neuen CDU-Generalsekretärin gewählt. Die 55-Jährige bekam 98,9 Prozent der Stimmen.

CDU-Sonderparteitag stimmt mit großer Mehrheit für Koalitionsvertrag

tagesschau 17:00 Uhr, 26.02.2018, Martin Polansky, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-380337~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Kramp-Karrenbauer kündigt Erneuerung der CDU an

Kramp-Karrenbauer kündigte eine breite inhaltliche Erneuerung der Partei an. Es gehe darum, wie die CDU in einer unruhigen Zeit den Erwartungen der Menschen gerecht werde, sagte die bisherige saarländische Regierungschefin. Sie erklärte, alle Flügel der Partei in eine programmatische Debatte integrieren zu wollen. "Der Star ist die Mannschaft, der Star ist die CDU", sagte Kramp-Karrenbauer in einer umjubelten Rede.

Die CDU müsse über ein neues Grundsatzprogramm diskutieren, das bis 2021 verabschiedet werden solle. Dies werde der Hauptarbeits-Schwerpunkt für die kommenden Jahre werden. Es werde dabei aber nicht das Motto gelten "die Partei diskutiere, die Regierung regiere". Sie werde in den nächsten Wochen und Monaten in den Parteigliederungen zunächst zuhören. Die Menschen stellten sich Fragen, etwa was die Digitalisierung für sie bedeute. Die CDU habe die Aufgabe, mit den Bürgern zu diskutieren und politische Entscheidungen zu erläutern.

CDU-Chefin Merkel konnte sich über klare Abstimmungsergebnisse freuen.

Merkel: CDU will Vertrauen zurückgewinnen

Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel hatte Kramp-Karrenbauer als Generalsekretärin vorgeschlagen. Die Bundeskanzlerin ging in ihrer gut einstündigen Rede auch auf das enttäuschende Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl im vergangenen September ein und richtete die CDU zugleich auf die Arbeit an einem neuen Parteiprogramm aus.

Merkel räumte ein, dass das Ergebnis der Wahl nicht den eigenen Ansprüchen genüge, auch wenn die CDU stärkste Partei geworden sei und ohne die Union keine Regierung gebildet werden könne. Man werde aber einen Regierungsauftrag nicht einfach vor die Füße der Wähler werfen, vielmehr sei die Haltung der Partei: "Wir wollen es besser machen." Die CDU wolle Vertrauen zurückgewinnen. Der Sonderparteitag sei deshalb keine Routine.

Drei Gründe für schlechtes Wahlergebnis

Als Gründe für das schlechte Ergebnis für die CDU nannte Merkel drei Faktoren - ein "Unbehagen gegenüber der Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen", eine Verunsicherung angesichts neuer technologischer Möglichkeiten sowie die ungewisse internationale Lage.

Robin Lautenbach, ARD Berlin, zur Stimmung auf dem CDU-Sonderparteitag

tagesschau 17:00 Uhr, 26.02.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-380339~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Merkel setzte dem die Ergebnisse des Koalitionsvertrages entgegen, der die richtigen Antworten auf die vom Wähler gestellten Fragen geben wolle. Man habe mit der SPD hart gerungen, Kompromisse eingehen müssen, habe aber auch viel durchgesetzt. Die Kanzlerin hob zunächst die Unterstützung für die Familien hervor und verwies auf die geplante Erhöhung des Kindergelds, das geplante Baukindergeld sowie auf die Unterstützung der Kommunen bei der KiTa-Finanzierung.

Die CDU-Vorsitzende lobte die geplanten zusätzlichen Ausgaben für Bildung und Forschung sowie Verbesserungen in der Rente und der Pflege. In der Gesundheitspolitik sei der "Irrweg" einer Bürgerversicherung verhindert worden. Ausführlich ging die Kanzlerin auf die Absichten der Koalition in der Inneren Sicherheit ein. Im Koalitionsvertrag habe sich die Union "vollständig" mit ihrer Haltung zur Steuerung der Migration durchgesetzt.

Versprechen der Solidität

In der Wirtschafts- und Finanzpolitik versprach Merkel mehr Dynamik und sagte zu, es werde keine neuen Schulden und keine Steuererhöhungen geben.

Die Übereinkunft zur Europapolitik, die im Koalitionsvertrag an erster Stelle steht, erwähnte Merkel erst im hinteren Teil ihrer Ausführungen. Sie verwies auf die Kriege in Europas unmittelbarer Nachbarschaft und die Verschiebungen in der Weltwirtschaft und forderte eine neue Dynamik für das Staatenbündnis.

1/6 Merkels Minister Vollbild Peter Altmaier soll das Wirtschaftsministerium übernehmen. Der 59-jährige Kanzleramtsminister und geschäftsführende Finanzminister gehört zu den wichtigsten Vertrauten Merkels. Der Jurist aus dem Saarland war Parlamentsgeschäftsführer der Union und Bundesumweltminister, bevor er 2013 den Chefposten in der Regierungszentrale übernahm. | Bildquelle: picture alliance / Kay Nietfeld/

Die schmerzhaften Details

Merkel ging zum Abschluss noch einmal auf ihre Kritiker ein und gab zu, dass der Verlust des Finanzministeriums an die Sozialdemokraten "schmerzhaft" sei. Deswegen habe man aber die Verhandlungen nicht platzen lassen können. Zudem befremde es sie, wie abschätzig in Teilen der Öffentlichkeit über das Wirtschaftsministerium geredet werde - es liege an der Union, was sie daraus mache.

Das Bild, das die Politik in den vergangenen Monaten abgegeben habe, sei "kein Ruhmesblatt" gewesen, sagte Merkel mit Blick auf die langen Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen sowie die damit verbundenen Turbulenzen in den beteiligten Parteien. Die Bevölkerung erwarte aber, dass Verantwortung für das Land und die Menschen übernommen werde. Das sei "kein Spiel". Verantwortung sei aber auch "der Markenkern" der CDU, so Merkel.

Kein überschwänglicher Applaus

Für die daraus resultierenden Aufgaben habe die CDU ein starkes Team benannt, sagte Merkel und verwies auf die gestern vorgestellte Kabinettsliste. Die Delegierten quittierten die Rede Merkels mit zustimmendem, aber nicht überschwänglichem Applaus.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 26. Februar 2018 um 14:00 und um 16:00 Uhr.