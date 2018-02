Eine Vertraute als Parteimanagerin: CDU-Chefin Merkel will die Saar-Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin machen. In einer Woche soll sie gewählt werden. Weitere Personalentscheidungen stehen an.

Die saarländische Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer soll neue CDU-Generalsekretärin werden. Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel stellt die 55-Jährige heute den Parteigremien als ihre Wahl vor. Laut Medienberichten gab es dafür im Parteipräsidium einhellige Zustimmung.

Der bisherige Amtsinhaber Peter Tauber zieht sich aus Krankheitsgründen zurück. Er hatte das Amt 2013 übernommen.

Wahl in einer Woche

Kramp-Karrenbauer gilt als enge Merkel-Vertraute und Kandidatin für ihre Nachfolge. Sie soll auf dem Sonderparteitag am 26. Februar in Berlin gewählt werden, auf dem die Delegierten auch über den Koalitionsvertrag abstimmen werden. Wann konkret Kramp-Karrenbauer ihr neues Amt antreten und ihr Regierungsamt abgeben wird, ist noch unklar.

Bis zu dem Parteitag will Merkel auch darlegen, wie die übrigen Personalentscheidungen aussehen sollen. Sie hatte eine "neue Mannschaft" angekündigt.

Wahlsiegerin und Merkel-Vertraute

Bei der Landtagswahl im Saarland Ende März hatte Kramp-Karrenbauer ihrer Partei trotz des Umfragehochs der Bundes-SPD mit ihrem Kanzlerkandidaten Martin Schulz einen klaren Sieg gesichert.

Schon während der Koalitionsverhandlungen im Bund war über einen Wechsel Kramp-Karrenbauers nach Berlin spekuliert worden. Hintergrund ist, dass sie laut Informationen der Nachrichtenagentur dpa aus Sicht der engsten Parteispitze vor einer möglichen Kandidatur als Merkel-Nachfolgerin bundesweit bekannter werden soll. In der Partei heißt es demnach, Kramp-Karrenbauer genieße breiten Rückhalt in der für eine Neuaufstellung nach einem möglichen Merkel-Rückzug wichtigen Riege der Ministerpräsidenten.

Die Entscheidung Merkels zur raschen Wahl eines Tauber-Nachfolgers wird laut dpa in der CDU auch als Zeichen an ihre parteiinternen Kritiker gewertet. Sie verlangen seit dem schlechten Abschneiden der Partei bei der Bundestagswahl eine personelle Erneuerung in Partei und Regierung.

Lob und Kritik für Entscheidung

Parteivize Julia Klöckner sprach von einem "starken Zeichen". Der dpa sagte sie, dass eine Ministerpräsidentin bereit sei, "ihr Regierungsamt gegen ein Parteiamt zu tauschen, das ringt mir großen Respekt ab".

Auch der Wirtschaftsflügel der Union begrüßte die Entscheidung. Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der Union, Carsten Linnemann, sagte der "Süddeutschen Zeitung", sie habe "das Zeug dazu, die verschiedenen Flügel und Strömungen in unserer Partei wieder zusammenzuführen". Die Mittelstandsunion hatte Merkel zuletzt immer wieder kritisiert.

Die FDP reagiert hingegen skeptisch. Der Erste Parlamentarische Fraktionsgeschäftsführer Marco Buschmann sagte der dpa, Merkel regele die Nachfolge "gemäß dem politischen Vermächtnis: Weiter so statt Erneuerung".

Tauber mahnt Erneuerung der CDU an

Tauber schrieb in seinem Blog, ihm sei schon vor der Bundestagswahl klar gewesen, dass er sein Amt nach einer erfolgreichen Regierungsbildung abgeben werde.

Der 43-Jährige bedankte sich außerdem bei seiner Partei und Merkel für die Zeit als Parteimanager: "Es war oft anstrengend, fordernd, aber es war zugleich eine große Ehre, meiner Partei, der ich seit über 25 Jahren angehöre, als Generalsekretär zu dienen." Angela Merkel an der Spitze der Regierung zu wissen, sei ein "Segen für Deutschland".

Tauber mahnte in seinem Blog, die Partei müsse sich an "Haupt und Gliedern" erneuern: "Es gibt zu wenig junge Menschen, viel zu wenig Frauen und auch zu wenig Deutsche mit einer Einwanderungsgeschichte, die sich in unseren Reihen engagieren." Er freue sich über die aktuelle Debatte über Richtung und Erneuerung in der CDU und stehe dabei in der Mitte.

CDU-Generalsekretäre (Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung) Jahre Amtsinhaber 1962 Josef Hermann Dufhues (Geschäftsführender Vorsitzender) 1966 Bruno Heck (Geschäftsführendes Präsidialmitglied) 1967-1971 Bruno Heck 1971-1973 Konrad Krask 1973-1977 Kurt Biedenkopf 1977-1989 Heiner Geißler 1989-1992 Volker Rühe 1992-1998 Peter Hintze 1998-2000 Angela Merkel 2000 Ruprecht Polenz 2000-2004 Laurenz Meyer 2005 Volker Kauder 2005-2009 Roland Pofalla 2009-2013 Hermann Gröhe 2013-2018 Peter Tauber ab 2018 Annegret Kramp-Karrenbauer

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 19. Februar 2018 um 10:00 Uhr.