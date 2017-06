Nach dem schweren Anschlag in Kabul war die Kritik an der Abschiebepraxis der Bundesregierung nach Afghanistan lauter geworden. Kanzlerin Merkel verständigte sich nun mit den Länderchefs darauf, die Abschiebungen vorerst auszusetzen.

Nach dem schweren Terroranschlag in Kabul sollen Abschiebungen nach Afghanistan bis auf wenige Ausnahmen ausgesetzt werden. Auf diese vorläufige Regelung haben sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder verständigt. Bis Juli soll das Auswärtige Amt eine neue Lagebeurteilung vorlegen.

In dieser Zeit und solange die deutsche Botschaft in Kabul nicht wieder voll funktionsfähig sei, solle es keine regulären Abschiebungen geben. Das Abschiebemoratorium gelte jedoch nicht für Straftäter und "Gefährder".

Opposition forderte Abschiebestopp

Am Mittwoch hatte es in der afghanischen Hauptstadt Kabul einen Sprengstoffanschlag mit mindestens 90 Toten und Hunderten Verletzten gegeben, bei dem auch die deutsche Botschaft erheblich beschädigt wurde. Daraufhin hatten die Opposition und Menschenrechtsorganisationen verlangt, keine Afghanen mehr in ihr Heimatland zurückzuschicken. Auch SPD-Politiker unterstützten die Forderung. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sprach sich ebenfalls dafür aus, auf Abschiebungen zunächst zu verzichten.

Am Mittwoch noch hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière einen geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan zwar zunächst abgesagt, aber betont, es gebe keine Änderung am aktuellen Kurs, und der Flug solle möglichst bald nachgeholt werden.

Regierung setzt Abschiebungen nach Afghanistan aus

