Das Bundeskabinett hat eine Erhöhung des Mindestlohns auf 8,84 Euro beschlossen. Dieser gilt ab 2017 und soll alle zwei Jahre neu festgelegt werden. Bei seiner Sitzung in Berlin beschloss das Kabinett außerdem den Rüstungsexportbericht für das erste Halbjahr 2016.

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland steigt 2017 von derzeit 8,50 Euro auf 8,84 Euro pro Stunde. Das beschloss das Bundeskabinett in Berlin. Es ist die erste Anpassung seit Einführung des bundesweiten Mindestlohnes im vergangenen Jahr. Die Steigerung von 34 Cent orientiert sich an der allgemeinen Lohnentwicklung.

Die Mindestlohnkommission von Arbeitgebern und Arbeitnehmern hatte sich Mitte des Jahres einstimmig für diese Anpassung ausgesprochen. Die Regierung will den Beschluss als Rechtsverordnung umsetzen. Die Kommission, die frei von politischer Einflussnahme entscheiden soll, legt die Höhe nun alle zwei Jahre neu fest.

Der Mindestlohn gilt für alle volljährigen Arbeitnehmer, außer für Langzeitarbeitslose nach einer Arbeitsaufnahme in den ersten sechs Monaten. Auch für Azubis, Menschen mit Pflichtpraktikum oder Praktikum unter drei Monaten gilt er nicht.

Rüstungsgüter im Wert von 7,86 Milliarden Euro exportiert

Der neue Rüstungsexportbericht wurde ebenfalls vom Kabinett beschlossen. Demnach wurden im ersten Halbjahr 2016 Ausfuhren im Wert von knapp 4,03 Milliarden Euro genehmigt. Damit lagen die Exporte in diesem Zeitraum über den ersten sechs Monaten des Rekordjahres 2015. Im Gesamtjahr 2015 wurden deutsche Rüstungsgüter im Wert von 7,86 Milliarden Euro ins Ausland verkauft.

In den ersten sechs Monaten 2016 hatte dem Bericht der Bundesregierung zufolge vor allem die Lieferung einer Fregatte nach Algerien das Ausfuhrvolumen steigen lassen, deren Herstellung bereits 2012 von der Vorgängerregierung genehmigt wurde. Allein diese Lieferung habe ein Volumen von einer Milliarde Euro gehabt. Damit liege Algerien auch auf Platz eins der wichtigsten Bestimmungsländer - vor den USA und Saudi-Arabien, wohin die Bundesregierung im Rahmen einer europäischen Industriekooperation Mehrzweckhubschrauber liefere.

Die Genehmigungen für Kleinwaffen gingen dem Bericht zufolge von 12,42 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2015 auf 11,64 Millionen im ersten Halbjahr 2016 zurück - laut Bundeswirtschaftsministerium der niedrigste Wert seit 15 Jahren. Verzehnfacht wurden allerdings die Munitionsgenehmigungen. Das Ministerium begründet den Anstieg mit Genehmigungen an den Nato-Partner USA. Von 283,8 Millionen Euro an Kleinwaffenmunition seien allein 267,7 Millionen an die USA gegangen.

Anstieg der deutschen Rüstungsexporte

tagesschau 12:00 Uhr, 26.10.2016, Axel Finkenwirth, ARD Berlin







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-225811~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Bericht zur Lebensqualität spiegelt positive Lage Deutschlands wider

Das Bundeskabinett verabschiedete außerdem den Regierungsbericht zur Lebensqualität in Deutschland. Er sei "Kompass und gleichzeitig Handlungsauftrag an die Politik, mehr zu tun, damit 'Wohlstand für alle' kein leeres Versprechen ist", teilte Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel mit.

Der Bericht spiegelt nach Angaben seines Ministeriums die vergleichsweise positive Lage Deutschlands wider, etwa auf dem Arbeitsmarkt. Er benenne aber auch Herausforderungen und Probleme. "Als Risiko - sowohl für den materiellen Wohlstand Deutschlands als auch für den sozialen Zusammenhalt - können jedoch die Herkunftsabhängigkeit von Bildungschancen, die Einkommensabhängigkeit der Gesundheit, atypische Beschäftigungsverhältnisse und die Entgeltlücke zwischen Frauen und Männern gesehen werden."

Der Bericht misst mit Hilfe von Indikatoren unter anderem die Wohlstandsverteilung, Gesundheit, Bildungschancen und den sozialen Zusammenhalt. Er basiert auf einem breit angelegten Bürgerdialog, an dem mehr als 15.000 Bürgerinnen und Bürger teilgenommen haben.

Über dieses Thema berichtete die tagesschau am 26. Oktober 2016 um 12:00 Uhr.