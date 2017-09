Vor der Bundestagswahl Deutschlands ungewöhnlichste Wahlkreise

Stand: 17.09.2017 05:29 Uhr

Wo wählen die Menschen am "normalsten"? In welchem Wahlkreis wohnen die meisten Schulabbrecher? Wo die meisten Alten? Das sind die außergewöhnlichsten Wahlkreise in Deutschland.

Von Jonas Schreijäg und Nil Idil Çakmak, tagesschau.de

2/13 Der Unkonventionellste Der Durchschnittlichste Der Einseitigste

3/13 Der Durchschnittlichste Der Einseitigste Die meisten und die wenigsten Nichtwähler

4/13 Der Einseitigste Die meisten und die wenigsten Nichtwähler Der Jüngste

5/13 Die meisten und die wenigsten Nichtwähler Der Jüngste Der Älteste

6/13 Der Jüngste Der Älteste Die meisten und die wenigsten Arbeitslosen

7/13 Der Älteste Die meisten und die wenigsten Arbeitslosen Der Ärmste und der Reichste

8/13 Die meisten und die wenigsten Arbeitslosen Der Ärmste und der Reichste Der Größte und der Kleinste

9/13 Der Ärmste und der Reichste Der Größte und der Kleinste Die meisten und die wenigsten Ausländer

10/13 Der Größte und der Kleinste Die meisten und die wenigsten Ausländer Die meisten Schulabbrecher und die meisten Abiturienten

11/13 Die meisten und die wenigsten Ausländer Die meisten Schulabbrecher und die meisten Abiturienten Am familienfreundlichsten

12/13 Die meisten Schulabbrecher und die meisten Abiturienten Am familienfreundlichsten Die meisten Autos