Als Reaktion auf das TV-Duell haben Kanzlerin Merkel und ihr Herausforderer Schulz aus ihren politischen Lagern zwar Unterstützung erhalten. Andere übten dagegen Kritik. Viele waren von der Debatte enttäuscht. Manche sahen aber auch spannende Momente.

Nach dem TV-Duell zwischen der Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel und ihrem Herausforderer, dem SPD-Vorsitzenden Martin Schulz, haben die Generalsekretäre der beiden Parteien die Stärken ihrer Spitzenkandidaten hervorgehoben. CDU-Generalsekretär Peter Tauber sagte, die Menschen hätten Merkel "besonnen, ruhig und bodenständig" erlebt. Sein Kollege von der SPD, Hubertus Heil, sagte, Schulz habe "Kanzlerformat" gezeigt und deutlich gemacht, dass er gestalten wolle, statt nur die Gegenwart zu verwalten.

Zuversicht für Schlussspurt, Schub für Endspurt

Unionsfraktionschef Volker Kauder sieht die Wahl am 24. September nach dem Aufeinandertreffen der beiden Kandidaten längst nicht entschieden. CDU und CSU gingen nun mit großer Zuversicht in den Schlussspurt, sagte er. Er mahnte jedoch: "Wir wissen aber auch: Die Wahl wird nicht in einem TV-Duell entschieden." Kauder selbst sagte aber, es sei deutlich geworden, "dass Herr Schulz Angela Merkel in dieser schwierigen Weltlage nicht das Wasser reichen kann".

Bundesjustizminister Heiko Maas sieht das völlig anders. Der SPD-Politiker sagte, der Auftritt von Schulz habe seiner Partei Mut gemacht. "Martin Schulz und der gesamten SPD wird das Duell Rückenwind geben." Schulz sei überzeugend, souverän und leidenschaftlich gewesen, sagte Maas. Ein schlichtes "Weiter so" der Kanzlerin reiche nicht.

Einen kräftigen Schub für den Endspurt im SPD-Wahlkampf erwartet die sozialdemokratische Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Schulz sei "sehr klar in allen Fragen" gewesen, sagte sie.

Der Kommentar zum TV-Duell von Rainald Becker, SWR

tagesthemen 22:55 Uhr, 03.09.2017







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Mittel (WebM) Groß (h264) Groß (WebM) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-324225~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Debatte über die Türkei-Politik

Zur Frage, wie ein Kanzler in der Türkei-Politik auftreten sollte, sagte der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer der "Passauer Neuen Presse": "Die Bundesregierung muss klare Reaktionen zeigen. Wir können uns nicht auf der Nase herumtanzen lassen." In dieser Frage hatte sich Schulz klar für einen Stopp der EU-Beitrittsgespräche ausgesprochen. Merkel betonte die Notwendigkeit, mit der Türkei zu verhandeln und im Gespräch zu bleiben.

Der CSU-Politiker Karl-Theodor zu Guttenberg wertete Schulz' Auftritt als Bewerbung für das Amt des Außenministers. "Wobei ich auch hoffe, dass die nächste Konstellation keine Große Koalition ist", sagte Guttenberg.

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nach dem TV-Duell.

Kritik von der Linken und von der AfD

Linksfraktionschef Dietmar Bartsch fand das Duell nicht so spannend. Deswegen habe er zwischendurch immer wieder zum Volleyballspiel Deutschland gegen Russland gezappt.

Die Bundesvorsitzende der Linkspartei, Katja Kipping, sieht Rechtspopulisten als die eigentlichen Gewinner des Kanzlerduells. Grund dafür sei, dass wichtige Themen wie Pflege und Altersarmut unzureichend oder gar nicht diskutiert worden seien. "Und auch wichtige Zukunftsthemen wie Bildung oder Klimaschutz kamen nicht vor. Das ist wirklich enttäuschend gewesen."

AfD-Chefin Frauke Petry kritisierte das TV-Duell als belanglos. "Ich habe trotz überraschend kritischer Fragen der Journalisten noch nie in 90 Minuten so viele Plattitüden und Phrasen auf einen Haufen gehört, so viel Oberflächliches und Belangloses am Stück."

Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem TV-Duell.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Frank Brettschneider, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Hohenheim, meint: "Viele Gemeinsamkeiten, wenig Unterschiede. Bestimmt nicht der Start für eine Aufholjagd von Martin Schulz."

Der Medienwissenschaftler Bernd Gäbler sagte, die Sendung sei "leblos und frei von jeder Überraschung" gewesen. Einzelne spannende Momente gab es aber schon. Etwa als Schulz Merkel mit seiner Kehrtwende in der Türkei-Politik überrumpelte oder sie beim Thema Rente mit 70 provozierte.

Fernsehmoderator Thomas Gottschalk sagte in der ARD-Sendung "Anne Will": "Die haben ja immer beide mit dem Kopf genickt, wenn der andere geredet hat."

Mehr zu diesem Thema: Weltatlas | Deutschland