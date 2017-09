Mehr als 11.000 Gemeinden gibt es in Deutschland. Aber keine lag beim Ergebnis der vergangenen vier Bundestagswahlen insgesamt so nah am Durchschnitt wie das nordpfälzische Kirchheimbolanden.

Von Claus Hesseling

Das Städtchen Kirchheimbolanden in Rheinland-Pfalz ist ein deutscher Durchschnittsort: 7815 Einwohner, eine mittelalterliche Stadtmauer inklusive Stadtpalais und ein Stadtfest, die Kerchemer Bierwoche. Wer auf der Autobahn 63 von Mainz nach Kaiserslautern fährt, der kommt auf halben Weg an Kirchheimbolanden vorbei. Dieses Jahr feiert der Ort 650-jähriges Bestehen. Alles normal soweit.

Und dennoch ist Kirchheimbolanden besonders - oder vielmehr: seine Bewohner. Oder noch genauer: die Wähler. Denn sie haben bei den vergangenen Bundestagswahlen immer fast genauso abgestimmt wie die Wähler auf Bundesebene.

Abweichung vom Gesamtergebnis der Bundestagswahl (in Prozentpunkten)* Name der Gemeinde 2002 2005 2009 2013 Kumuliert Kirchheimbolanden (Rheinland-Pfalz) 7,36 7,20 3,81 6,19 24,57 Konz (Rheinland-Pfalz) 7,95 7,41 4,38 5,23 24,97 Bingen am Rhein (Rheinland-Pfalz) 7,17 8,20 4,66 4,99 25,03 Jockgrim (Rheinland-Pfalz) 5,31 6,83 5,65 8,17 25,97 Frankenthal (Rheinland-Pfalz) 7,75 7,13 5,65 7,28 27,80 Geislingen an der Steige (Baden-Württemberg) 7,74 6,75 7,93 5,75 28,16 Quelle: Eigene Berechnungen; * mit Ergebnissen von Union, SPD, FDP, Linke und Grünen

tagesschau.de hat die Zweitstimmenergebnisse von mehr als 11.000 Gemeinden der Bundestagswahlen 2002, 2005, 2009 und 2013 analysiert: Wie stark unterscheidet sich das Ergebnis auf Gemeindeebene von dem auf Bundesebene? Die Prozentpunkte der Abweichungen bei den Ergebnissen von CDU/CSU, SPD, FDP, Grünen und Linkspartei wurden addiert, um herauszufinden, welche Gemeinde am nächsten dran liegt.

Das Ergebnis: Bei allen vier untersuchten Bundestagswahlen und den fünf untersuchten Parteien ist die Abweichung bei Kirchheimbolanden mit zusammen 24,57 Prozentpunkten am geringsten.

Erstaunlich ist zudem, dass viele der Gemeinden, die nah am Bundesergebnis liegen, auch räumlich nicht weit voneinander entfernt sind. Die meisten liegen in Rheinland-Pfalz nicht mehr als 80 bis 100 Kilometer von Kirchheimbolanden entfernt.

18-Uhr-Prognose mit Kirchheimbolanden

2375 der 5669 wahlberechtigten Kirchheimbolandener gaben bei der Bundestagswahl 2013 ihre Zweistimme ab, 47 Stimmen waren ungültig. Zum Vergleich: Bei der Wahl zum 19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 sind etwa 61,5 Millionen Deutsche wahlberechtigt. Wie kann die vergleichsweise kleine Zahl an Wählerinnen und Wählern in Kirchheimbolanden immer wieder so nah an das Bundesergebnis herankommen?

"Der Ort hat eine gute Struktur, und viele Menschen hier sind politisch interessiert. Das haben wir zuletzt bei den Landratswahlen im Frühjahr gemerkt", sagt Klaus Hartmüller, Stadtbürgermeister von Kirchheimbolanden. Der ehemalige Kriminalbeamte ist seit 1999 im Amt.

So richtig erklären kann er sich jedoch nicht, warum die Wählerinnen und Wähler in seinem Ort so abstimmen wie sie abstimmen. "Aber offenbar sind wir so interessant, dass infratest dimap am 24. September hier bei uns eine Nachwahlumfrage durchführt."

Mehr zum Thema Warum ist die Prognose so nah am Wahlergebnis?

Infratest dimap führt im Auftrag der ARD in zahlreichen Wahllokalen Nachwahlumfragen durch ("Wen haben Sie gewählt?") - diese bilden dann die Grundlage der 18-Uhr-Prognose und fließen auch in die späteren Hochrechnungen ein. Eine genaue Auswahl der Wahllokale ist entscheidend für möglichst genaue Ergebnisse.

Nicht immer vorne

Kirchheimbolanden ist übrigens bei keiner Bundestagswahl am nächsten dran gewesen. 2013 war es Rodgau in Hessen, 2009 Königsberg in Bayern, 2005 Ellenhausen in Rheinland-Pfalz und 2002 Mühlenbarbek in Schleswig-Holstein.

In Gerstengrund wählte niemand SPD und Grüne

Es gibt natürlich auch Gemeinden, deren Ergebnisse so gar nicht den Bundestrend widerspiegeln: Gerstengrund im westthüringischen Wartburgkreis zum Beispiel. Zusammengerechnet beläuft sich die Differenz der Wahlergebnisse hier auf mehr als 400 Prozentpunkte.

Das liegt aber auch an Verzerrungen der Statistik - vor allem, wenn die Gemeinden sehr klein sind. Denn in Gerstengrund waren bei der Bundestagswahl 2013 nur 56 Menschen wahlberechtigt. Von den gültigen Zweitstimmen entfielen 43 auf die CDU, zwei auf die Linkspartei und jeweils eine auf FDP und AfD.