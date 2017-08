Ministerin von der Leyen

Die Ich-AG im Bendlerblock

Sie ist die erste Frau an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Sie attestierte der Truppe ein "Führungsproblem" und kündigte "Trendwenden" in der gesamten Bundeswehr an. Kritiker werfen ihr Selbstdarstellung auf Kosten der Soldaten vor. Christian Thiels über Ursula von der Leyen. | mehr