Anschlag auf Weihnachtsmarkt Berlin in Schockstarre

Zwölf Tote und Dutzende Verletzte, der Beifahrer des Lastwagens erschossen - der Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt schockiert. Das Innenministerium ordnete bundesweite Trauerbeflaggung an.

Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin mit zwölf Toten hat die Polizei ihre Präsenz auf den Straßen der Hauptstadt verstärkt. "Wir haben vorsorglich die Zahl der Streifen in Berlin erhöht", teilte die Polizei auf Twitter mit. Die Beamten sind demnach "wie in allen Bundesländern" mit Schutzwesten und Maschinenpistolen ausgestattet.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière ordnete für heute bundesweite Trauerbeflaggung an. Wie sein Ministerium mitteilte, gilt die Weisung für sämtliche Behörden unter Bundesaufsicht. Dies geschehe "als Zeichen der Anteilnahme nach der Gewalttat auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin am gestrigen Abend".

Am Montagabend war ein Lastwagen auf einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. Dabei wurden mindestens zwölf Menschen getötet. Rund 50 Menschen wurden verletzt. In den Kliniken der Berliner Charité werden noch zwölf Menschen mit schweren Verletzungen, sagte de Maizière.

* Am Montagabend gegen 20 Uhr rast ein Sattelschlepper auf den Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz in Berlin.

* Dabei sterben mindestens zwölf Menschen, rund 50 werden teils schwer verletzt.

* Der Lkw gehört einer polnischen Spedition mit Sitz in Gryfino bei Stettin.

* Nach der Tat wird in der Nähe der Berliner Siegessäule ein Mann festgenommen.

* Der Festgenommene stammt aus Pakistan, reiste am 31.12.2015 über Passau nach Deutschland ein und tauchte im Februar in Berlin auf.

* Auf dem Beifahrersitz des Lkw wird ein Toter entdeckt - laut Polizei ist es nicht der Fahrer.

* Die Polizei spricht von einem Terroranschlag.

* Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen übernommen.

Die Fragen

* Die Identität des Fahrers: Die Ermittler haben Zweifel, ob der in Berlin Festgenommene tatsächlich der Fahrer war. Er selbst bestreitet nach DPA-Informationen eine Tatbeteiligung.

* Die Identität des Beifahrers: Ist er der ursprüngliche Fahrer des Lkw, der Cousin des Speditionsbesitzers?

* Die Todesart des Beifahrers: Nach ARD-Informationen wurde er erschossen.

* Der Lkw-Diebstahl: Wurde der Lkw bereits in Polen gestohlen oder in Berlin, wo er laut Spedition auf dem Weg nach Italien Halt gemacht hatte?

* Die Stunden vor der Tat: Wurde der Lkw, wie der Spediteur unter Verweis auf GPS-Daten sagt, am Nachmittag mehrmals gestartet?

* Die Hintermänner: Bislang gibt es kein Bekennerschreiben - auch nicht von der Terrororganisation "Islamischen Staat".

Beifahrer erschossen

Der dunkle Lastwagen mit polnischem Kennzeichen fuhr laut Polizei gegen 20 Uhr auf einer Strecke von 50 bis 80 Metern über den Markt und zerstörte dabei mehrere Stände. Ein weiterer Mann, der auf dem Beifahrersitz saß, starb laut Polizei vor Ort. Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter sagte, er sei erschossen worden. Er berief sich auf Erkenntnisse der Ermittlungsbehörden. Bei dem Erschossenen handelt es sich demnach vermutlich um den polnischen Kraftfahrer, der den Lastwagen aber nicht gesteuert haben soll.

Nach der Tat wurde ein 23-jähriger Mann festgenommen, der als mutmaßlicher Täter bezeichnet wurde. Doch die Ermittler sind sich inzwischen nicht mehr sicher, ob es sich um den Fahrer des Lkw handelt. "Es ist in der Tat unsicher", sagte der Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt. Die Ermittlungen dauerten allerdings noch an. Es würden unter anderem DNA-Proben mit Spuren in dem Sattelschlepper abgeglichen, und der Mann werde auf Schmauchspuren, also Rückstände von Schießpulver, an den Händen untersucht.

Der für den Staatsschutz zuständige Generalbundesanwalt in Karlsruhe leitet die Ermittlungen. Für den Nachmittag kündigte er eine Pressekonferenz an.

Sattelschlepper in Polen gestohlen?

Der Lastwagen gehörte einer polnischen Spedition, wie deren Eigentümer Ariel Zurawski dem polnischen Sender TVN 24 sagte. Der eigentliche Fahrer war laut Speditionseigentümer seit etwa 16.00 Uhr nicht mehr zu erreichen gewesen. "Er ist mein Vetter, ich kenne ihn seit meiner Kindheit. Ich bürge für ihn", sagte Zurawski der Nachrichtenagentur AFP am Telefon. Der Lastwagen hatte Stahlkonstruktionen aus Italien nach Berlin transportiert. Wegen einer Verzögerung habe der Fahrer bis zum Dienstag warten müssen und den Lastwagen in Berlin geparkt, so Zurawski.

Der Lastwagen könnte polnischen Medien zufolge am Montagnachmittag in Berlin entführt worden sein. GPS-Daten hätten gezeigt, dass der Wagen ab etwa 16 Uhr mehrmals gestartet worden sei, berichtete der Sender TVN24 unter Berufung auf die betroffene polnische Spedition bei Gryfino in der Nähe von Stettin. Dabei könnte es sich um Versuche eines mutmaßlichen Entführers gehandelt haben, den LKW zu steuern, vermuteten polnische Medien. Gegen 19.45 Uhr habe der Wagen seinen Standort in Berlin endgültig verlassen, hieß es.

