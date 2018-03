In Berlin brennt ein Ditib-Kulturverein, im Sauerland wird ein Vereinsheim attackiert - in der Nacht hat es gleich zwei Attacken auf türkische Einrichtungen gegeben. Auch am Freitag gab es einen Angriff.

Auf eine Moschee in Berlin-Reinickendorf ist in der Nacht offenbar ein Brandanschlag verübt worden. Passanten hörten laut Polizei frühmorgens ein Klirren und sahen drei Jugendliche weglaufen. Anschließend hätten die Zeugen eine eingeworfene Scheibe im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses sowie ein Feuer in den Räumen des türkischen Moscheevereins entdeckt, der zum Ditib-Verband gehört. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei geht von einer politisch motivierten Straftat aus, der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen. Mehr dazu bei rbb24.de

Ebenfalls am frühen Morgen gab es einen Brandanschlag auf einen türkisch-deutschen Freundschaftsverein im sauerländischen Meschede. Laut Polizei wurden drei Molotow-Cocktails gegen die Fassade des Hauses geworfen. Zum Motiv machte die Polizei noch keine Angaben. Mehr dazu bei wdr.de

"Unmenschliche Verbrechen"

Nach einem Brandanschlag auf eine Moschee in Baden-Württemberg am Freitag sprach die Türkische Gemeinde in Deutschland von einem Terrorakt. "Solche unmenschlichen Verbrechen" bedrohten nicht nur die Menschen direkt, sondern sollten "auch die Grundfesten unserer Gemeinschaft erschüttern", sagte der Bundesvorsitzende Gökay Sofuoglu.

Unbekannte hatten am Freitag Brandsätze in das Gebäude in Lauffen am Neckar geworfen.

Polizei und Staatsanwaltschaft teilten mit, es werde nach mindestens fünf Tätern gesucht. Ob der Brandanschlag einen fremden- oder islamfeindlichen Hintergrund habe, sei noch offen. Es werde wegen des Verdachts des versuchten Mordes ermittelt. Bei dem Anschlag war niemand verletzt worden. Mehr dazu bei swr.de

