Millionenverluste und Finanzskandale überschatten die Frühjahrstagung der katholischen Bischöfe in Ingolstadt. Und dann kam auch noch heftige Kritik aus dem Ausland.

Von Tilmann Kleinjung, BR

Es geht ums Geld, um viel Geld. Das Erzbistum Hamburg hat 79 Millionen Euro Schulden, deshalb sollen acht von 21 katholischen Schulen in Hamburg geschlossen werden. In Freiburg drohen 160 Millionen Euro Verlust, weil zu wenig Rentenbeiträge für geringfügig Beschäftigte abgeführt wurden. Und jetzt noch Eichstätt: Unsummen hatte der stellvertretende Finanzdirektor des Bistums in dubiose Immobiliengeschäfte in den USA investiert. Am Ende könnten bis zu 50 Millionen Euro weg sein.

Der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx, sieht schnellen Handlungsbedarf: "Wir müssen neu Schwung aufnehmen. Die aktuellen Diskussionen führen dazu, dass wir hier Tempo aufnehmen müssen."

Bischofskonferenz thematisiert Finanzskandale und Verteilungsprobleme

tagesthemen 22:15 Uhr, 19.02.2018, Johannes Reichart, BR







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-378403~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Finanzen außerplanmäßig auf der Tagesordnung

Deshalb widmen sich die Bischöfe bei ihrer Frühjahrsvollversammlung in Ingolstadt auch dem Thema Finanzen, auch wenn das gar nicht auf der offiziellen Tagesordnung steht. Marx will seinen Kollegen einen Vorschlag machen, wie die Finanzgeschäfte der deutschen katholischen Kirche auf eine neue Grundlage gestellt werden können. Entscheidend seien dabei Transparenz und Kontrolle.

Gleichzeitig spricht Marx auch von mehr Solidarität unter den einzelnen Diözesen: "Ich bin der festen Überzeugung, dass die deutsche Kirche auf der Ebene Deutschlands stärker zusammenarbeiten muss. Und das sollte nicht nur dann der Fall sein, wenn wir positive Dinge voranbringen wollen und nicht nur dann, wenn wir Schaden vermeiden wollen."

"Länderfinanzausgleich" für die Kirche

Mehr Zusammenarbeit zwischen den Bistümern in Deutschland: Die Deutsche Bischofskonferenz erarbeitet gerade eine Art Länderfinanzausgleich, dass also finanzstarke Diözesen wie München oder Köln weniger zahlungskräftige Bistümer wie Hamburg unterstützen. Die kritische Kirchenvolksbewegung "Wir sind Kirche" unterstützt dieses Vorhaben, will aber in Sachen Finanzen noch weiter gehen.

"Es kann nicht mehr sein, dass jeder Bischof vor sich hin wurschtelt", sagt Christian Weisner, Sprecher der Bewegung "Wir sind Kirche". "Es braucht vor allen Dingen auch eine Mitbeteiligung des Kirchenvolkes: Machen wir mehr Altenarbeit oder Schularbeit? Oder machen wir mehr pastoral? Das muss ganz neu aufgerollt werden."

Christian Weisner, "Wir sind Kirche", fordert Reformen in der Katholischen Kirche

tagesschau24 15:30 Uhr , 19.02.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-378329~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Streit über Segen für homosexuelle Paaren

Vor Beginn der Bischofskonferenz hat eine Wortmeldung aus Österreich für einige Aufregung im deutschen Katholizismus gesorgt. Andreas Laun, emeritierter Weihbischof in Salzburg, hatte einen möglichen Segen für homosexuellen Paare heftig kritisiert und mit der Segnung von Waffen oder Konzentrationslagern verglichen.

Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hatte zuvor im Interview mit dem BR für die Begleitung von Homosexuellen geworben und dabei in Einzelfällen auch den kirchlichen Segen für homosexuelle Partnerschaften nicht ausgeschlossen. Die Kritik von Laun weist er zurück: "Es hilft keiner Seite, so über dieses Thema zu sprechen. Es geht darum, dass die Kirche auch diesen Menschen zugewandt ist und wie wir das in guter Weise auch ausdrücken können. Wie das auch für die Seelsorger hilfreich besprochen werden kann, das soll erst einmal hier vorbereitet werden."

Kardinal Marx beklagt mangelnde Kompetenz seiner Kollegen in Kapitalfragen.

Ökumene-Fragen zur Abstimmung

Weiter sind die Bischöfe offenbar bei der Frage, ob evangelische Christen ihre katholischen Ehepartner zur Kommunion begleiten können. Dazu liegt der Bischofskonferenz ein Vorschlag vor, über den bei dieser Tagung beraten und abgestimmt werden soll. Gerade eben hatte Papst Franziskus die evangelische und katholische Kirche in einem Brief ermutigt, in der Ökumene weiter voranzuschreiten.

Auftakt der Bischofskonferenz in Ingolstadt

Tilmann Kleinjung, BR

19.02.2018 17:34 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Über dieses Thema berichtete tagesschau24 am 19. Februar 2018 um 18:00 Uhr.