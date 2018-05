Missstände im BAMF Aufklären, aber wie?

Haben Tausende Flüchtlinge zu Unrecht Asyl erhalten? Aufklärung dazu fordern alle Parteien. Doch wie? FDP und AfD wollen einen Untersuchungsausschuss. Dauert zu lange, sagen Gäste von SPD und Linkspartei im Bericht aus Berlin.

Wer ist Schuld an den Missständen im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge? Wie konnte es zu den Vorwürfen der Korruption, Bestechung und des Betrugs kommen? Den Mitarbeitern des BAMF könne man dafür nicht die Schuld geben, sagt Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius. Man habe damals in Crashkursen viele Menschen mit befristeten Verträgen angelernt und an die Arbeit geschickt. "Und wir wissen heute, dass die, die dann angelernt sind, keine Entfristung bekommen, sondern neue Menschen gesucht werden. Es ist nahezu grotesk."

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius: "Es ist nahezu grotesk".

Pistorius: "Folgen für das Vertrauen in Behörde und Staat"

Vom Bundesinnenministerium hätte er erwartet, dass dies ein wachsames Auge darauf hält, dass jeder Asylbewerber erkennungsdienstlich behandelt wird. Auch die Kommunikation von Ministerium und BAMF-Chefin Jutta Cordt hält Pistorius für fragwürdig. Hinweise auf Unregelmäßigkeiten habe es schließlich bereits 2014 gegeben.

Wenn so etwas nicht ernst genommen würde, leide die Qualität der Arbeit des BAMF: "Mit verheerenden Folgen für das Vertrauen in eine solche Behörde und in den Staat," sagt Pistorius.

Bericht aus Berlin vom 27.05.2018

Bericht aus Berlin, 27.05.2018







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Mobil (h264) Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-407531~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

"Probleme eingestehen, sich entschuldigen, Ursachen ausräumen"

Doch wie soll dieses verlorenen Vertrauen jetzt wieder hergestellt werden? Laut Pistorius gibt es dafür ein einfaches Mittel: "Probleme eingestehen, Fehler einräumen, sich entschuldigen und schnellstmöglich dafür sorgen, dass die Ursachen dafür erkannt und ausgeräumt werden."

Einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss im Bundestag, wie ihn FDP und AfD fordern, sei aber nicht das richtige Mittel: "Bis der seine Arbeit beginnt, vergehen zwei bis drei Jahre. So viel Zeit haben wir nicht."

Wagenknecht: "Der Ball liegt bei Herrn Seehofer"

Auch die Linkspartei ist zögerlich in der Frage nach einem Untersuchungsausschuss. Dabei wäre ihre Unterstützung für FDP und AfD wichtig: Allein fehlt denen die nötige Mehrheit, um diesen beantragen zu können. "Ein Untersuchungsausschuss ist eine scharfe Waffe, andererseits ist er aber auch sehr langsam," sagt die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Sahra Wagenknecht. "Und wir wollen natürlich, dass möglichst schnell diese Zustände behoben werden. Deswegen sollte man nicht in erster Linie gucken: Wie macht man Punkte beim Publikum? Sondern wie schafft man es wirklich, dass auch das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat wiederhergestellt wird."

Am Dienstag wird der Innenausschuss im Bundestag dazu beraten. Das möchte die Linkspartei abwarten. "Zunächst liegt der Ball bei Herrn Seehofer. Aber wenn wir das Gefühl haben, dass da vertuscht wird, dass dort nicht aufgeklärt wird - bisher ist ja so gut wie nichts geschehen - dann werden wir natürlich auch über andere Dinge nachdenken," sagt Wagenknecht.