Linkspartei-Fraktionschef Bartsch fordert, die Bundeswehrsoldaten aus Incirlik abzuziehen und nach Deutschland zurückzuholen. Im "Bericht aus Berlin" kritisierte er, mit der Stationierung in der Türkei werde in der Region kein Frieden geschaffen.

Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linkspartei, hat die Bundesregierung wegen ihres Umgangs mit der Türkei kritisiert. "Ich finde, dass die Bundesregierung sich seit Wochen und Monaten von Herrn Erdogan auf der Nase herumtanzen lässt", sagte er mit Hinblick auf die Diskussion um den Abzug deutscher Soldaten vom türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Es könne auch nicht nur dabei bleiben, dass es um die Besuchserlaubnis nach Incirlik geht. "Es ist eine Parlamentsarmee und keine Armee der Bundesregierung. Wir entscheiden." Bartsch ist dafür, die Soldaten abzuziehen. "Sie dürfen keinesfalls in der Türkei bleiben."

Mit diesem Mandat werde in der Region kein Frieden geschaffen, so Bartsch. "Die Situation ist instabiler geworden", deshalb sei der Kampf gegen den IS auf militärische Art der falsche Weg. "Wir sollten die Soldaten zurückziehen, wir sollten diese Mission beenden." Den IS müsse man zwar bekämpfen, aber der Krieg gegen den Terror habe nicht zu weniger Terror geführt. "Man muss die Finanzströme kappen und man muss diejenigen, die dort tapfer kämpfen, unterstützen."

"Nicht Menschenrechte auf Verhandlungstisch legen"

Bartsch sieht es nicht als ein Anzeichen von Entspannung, dass nun Parlamentarier auch nach Konya reisen dürfen. "Es sind weiterhin 150 Journalistinnen und Journalisten inhaftiert, es wird weiterhin gegen Kurdinnen und Kurden bombardiert, Frauenrechte werden mit Füßen getreten", sagte Bartsch im "Bericht aus Berlin". "Wegen eines Flüchtlingsdeals kann man nicht die Menschenrechte mit auf den Verhandlungstisch legen", sagte Bartsch.

"Die Bundesregierung sollte keine Waffen mehr für dieses Regime liefern. Sie sollte die Vorbeitrittsverhandlungen einfrieren und muss durchsetzen, dass Parlamentarier die Soldaten besuchen können."

Vor gut einer Woche hatte die Türkei Bundestagsabgeordneten erneut die Reise zum Luftwaffenstützpunkt Incirlik verweigert. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte am Donnerstag den Abzug der dort stationierten rund 250 Soldaten und der deutschen Tornado-Flieger an, sollte die Türkei in dieser Frage nicht einlenken. In Incirlik sind Tornado-Aufklärungsjets sowie ein Tankflugzeug der Bundeswehr stationiert, die die internationale Koalition gegen die Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) unterstützen.

Diskussion über Abzug der Bundeswehr aus Incirlik

tagesschau 20:00 Uhr, 28.05.2017, Marie von Mallinckrodt, ARD Berlin







